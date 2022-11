Projetos de agricultura Urbana recebe representante de Salvador - Foto: Evelen Gouvêa

Projetos de agricultura Urbana recebe representante de SalvadorFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 08/11/2022 12:30 | Atualizado 08/11/2022 12:30

A cidade de Maricá recebeu nesta segunda-feira (07/11) a visita de uma representante da Prefeitura de Salvador, na Bahia, para conhecer os projetos na área de agricultura urbana e familiar da cidade. A diretora de Resiliência da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência do município baiano, Tainara Ferreira, esteve na Praça Agroecológica de Araçatiba, e na Fábrica Municipal de Vegetais Desidratados, em Ubatiba, acompanhada por equipe da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. Na última segunda-feira, dia 24/10, a vice-prefeita de Paris, na França, Audrey Pulvar, também conheceu as unidades agroecológicas da cidade.

Em Araçatiba, a representante de Salvador conheceu os canteiros de hortaliças e temperos, que são cultivados em plena área urbana e distribuídos à população. Tainara contou que participou do 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana, no Rio de Janeiro, em outubro, e foi convidada pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, para conhecer as iniciativas de segurança alimentar de Maricá. O evento reuniu os 27 secretários de Meio Ambiente das capitais do Brasil, além de Maricá e Niterói, com representantes de outras 162 cidades do mundo, como Copenhagen, Chicago e Washington.

“Descobri Maricá no Pacto de Milão onde trocamos experiências e viemos conhecer os projetos agroecológicos do município. Aqui vocês estão dando uma aula para Salvador de instituir uma praça agroecológica, em um espaço como esse integrado com a comunidade e de educação ambiental. Gostei muito de conhecer a Praça Agroecológica de Araçatiba e vamos implantar essa ideia em Salvador”, afirmou a diretora baiana.

Maricá no Pacto de Milão

O prefeito Fabiano Horta assinou no dia 8 de março o documento que oficializou a entrada do município no Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício. Na ocasião, a cidade lançou também sua candidatura a um projeto internacional da FAO (órgão das Nações Unidas para alimentação e agricultura). Para concorrer, a Prefeitura listou 12 programas municipais que dão acesso à população de baixa renda a refeições balanceadas e saudáveis, como as Praças Agroecológicas, as hortas comunitárias, o Restaurante Municipal, entre outros.

Com a participação no Pacto de Milão, Maricá foi selecionada par fazer parte da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece de 6 a 18/11, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Durante a conferência, Julio Carolino vai falar sobre a experiência de Maricá em agricultura urbana onde participa do projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”. A COP-27 é o evento mais importante e o maior já realizado sobre o tema de mudanças climáticas.