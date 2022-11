Bairro Manu Manuela - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 07/11/2022 09:55 | Atualizado 07/11/2022 09:56

Maricá - Um assassinato aconteceu ontem, domingo (6), dentro de um bar no loteamento Manu Manuela.

Populares informaram que o homem estava bebendo dentro do bar quando um carro chegou e dois homens encapuzados saíram armados do veículo e entraram no bar, então dispararam várias vezes contra a vítima.

Logo em seguida os criminosos entraram no automóvel e foram embora.

O homem morreu na hora, a Polícia Militar foi chamada e chegou rapidamente ao local, eles isolaram a área para aguardam a perícia técnica.

O cadáver foi levado para o IML. A divisão de Homicídios da Polícia Civil investigará o caso.