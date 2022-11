Meliante sendo preso em flagrante por portar material pornográfico infantil - Foto: João Patrício

Publicado 06/11/2022 16:53 | Atualizado 06/11/2022 16:54

Maricá - Policiais Federais prenderam um homem por pornografia infantil, a prisão aconteceu na última sexta-feira (4), no bairro de Inoã.

A operação de nome "Arcanjo IV" veio cumprir o mandado de prisão contra o elemento.

Após investigações policiais federais do Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infantojuvenil, o endereço do criminoso foi localizado os agentes ao chegarem na residência do homem, encontraram uma enorme quantidade de vídeos e fotos de abuso sexual infantil.

Ele responderá pelo crime de armazenamento e divulgação de conteúdo pornográfico infantil, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele poderá pegar até 10 anos de prisão.