Publicado 06/11/2022 16:43 | Atualizado 06/11/2022 18:30

Maricá - O Maricá Esporte Competições foi campeão nas categorias sub-09, sub-11 e sub-13 ganhando a taça ouro nas finais do Maricá Cup de Futsal, que aconteceu no sábado (05/11) na Arena Flamengo. O campeonato foi organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Maricá e encerrou a disputa nas três categorias em nove partidas com a participação de mais quatro times: Vila Naval E.C. (São Pedro da Aldeia), C.E. Batista (Casimiro de Abreu), M.C. Soccer Academy (Iguaba Grande) e Friburguense A.C. (Nova Friburgo).

Na taça ouro do sub-09, disputada entre o Maricá E.C e Vila Naval E.C., o time maricaense ganhou por 3 a 0; já na sub-11, o Maricá E.C encarou o Friburguense A.C. e ganhou de 5 a 0; e na sub-13, o Maricá E.C venceu o C.E. Batista por 7 a 3. Já na taça prata, na categoria sub-13, o M.C. Soccer Academy venceu o Friburguense A.C por 5 a 4; na categoria sub-11, o Vila Naval E.C levou a melhor contra o Maricá E.C vencendo por 5 a 1; e na categoria sub-13 o M.C. Soccer Academy ganhou o Vila Naval E.C por 8 a 6.

Na taça bronze, o C.E. Batista encarou o Maricá E.C. e levou o troféu na categoria sub-09, com o resultado de 2 a 1; na sub-11 foi a vez do C.E. Batista encarar o M.C. Soccer Academy e o time de Casimiro de Abreu venceu por 8 a 5; e no sub-13, o Maricá E.C jogou contra o Friburguense A.C., mas o time da região serrana ganhou o time maricaense por 7 a 2.

O subsecretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches, ressaltou que pretende realizar uma nova copa no primeiro semestre de 2023.

“Maricá Cup representa trazer novas equipes para o nosso município, com toda a estrutura do futsal. Sentimos então a necessidade de promover uma copa na cidade, onde os nossos atletas, pais, responsáveis e a comissão técnica pudessem expor todas as habilidades aqui na cidade. A cidade respira esporte e surgiu essa oportunidade, que em quatro rodadas construímos a copa. Pretendemos manter duas copas por ano, uma no primeiro semestre que possa se juntar a Taça Cidade de Maricá, que já acontece em diversas categorias”, explicou.

O subsecretário da pasta ainda destacou que todos os atletas são premiados com taças das três categorias: ouro, prata e bronze.

Emoção fez parte da festa

A torcida do Maricá E.C contou com bolas nas cores vermelha e azul e muito incentivo e animação a cada gol. Pais e responsáveis iam ao delírio com cada passe de bola. Ingrid Moreira, mãe do goleiro do sub-09, Guilherme Henrique, contou estar muito feliz de poder ver mais um jogo do filho.

“Estou muito emocionada de ver ele participando de mais um jogo, ver ele agarrando muito bem. O coração fica a mil”, disse.

Mãe do artilheiro do campeonato, Luana Vasconcelos, descreveu que o filho é muito competitivo.

“Ele ficou chateado por não fazer gol nesse jogo, mas desde o começo do campeonato ele vem contando os gols e hoje ele pode ser o artilheiro do campeonato e estamos todos muito felizes”, ressaltou.

O jogador e artilheiro do campeonato na categoria sub-09, Júlio Cesar Vasconcelos, de 9 anos, explicou que o jogo foi difícil, mas que eles levaram a melhor.

“Consegui ser o artilheiro jogando muito bem, dominando, acertando o toque de bola e treinando bastante”, finalizou.

Confira os resultados:

Taça Ouro

Sub-09 Maricá E.C. 3 x 0 Vila Naval E.C.

Sub- 11 Maricá E.C 5 x 0 Friburguense A.C.

Sub-13 Maricá E.C 7 x 3 C.E. Batista

Taça Prata

Sub-09 M.C. Soccer Academy 5 x 4 Friburguense A.C.

Sub-11 Vila Naval E.C. 5 x 1 Maricá E.C

Sub-13 M.C. Soccer Academy 8 x 6 Vila Naval EC.

Taça Bronze

Sub-09 C.E. Batista 2 x 1 Maricá E.C

Sub-11 C.E. Batista 8 x 5 M.C. Soccer Academy

Sub-13 Friburguense A.C. 7 X 2 Maricá E.C