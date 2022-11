2ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022 - Foto: Divulgação

Publicado 04/11/2022 16:40 | Atualizado 04/11/2022 16:41

Maricá - Maricá é finalista estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022

Município concorreu com os programas Renda Básica da Cidadania e Moeda Social Mumbuca

Maricá foi finalista estadual da 2ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022, que destacou as melhores iniciativas de gestão pública, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (04/11), na sede da Fecomércio, no Rio de Janeiro. A cidade concorreu com os programas Renda Básica da Cidadania (RBC) e moeda social Mumbuca na premiação que envolveu os 92 municípios do estado do Rio. Niterói, Saquarema e Iguaba Grande foram os vencedores. Pela participação, Maricá ganhou certificado em quatro categorias: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública, Saúde e Bem-estar e Educação.

Representando o prefeito Fabiano Horta no evento, o secretário de Economia Solidária, Adaílton Mendonça, ressaltou o caráter pioneiro da moeda social Mumbuca e o destaque nacional, e até internacional, das políticas públicas existentes na cidade.

“É muito honroso para Maricá ser finalista em quatro categorias do Prêmio Band Cidades Excelentes. Os programas Renda Básica e Cidadania e a moeda social Mumbuca já inspiraram outras cidades do Rio, do Brasil e também gerou interesse de outros países, como França, Estados Unidos, Rússia, Itália, Reino Unido, entre outros. Isso prova que estamos no caminho certo em direção ao desenvolvimento sustentável, humano e econômico de longa duração e inserindo cada vez mais as necessidades do cidadão no orçamento”, destacou o secretário de Economia Solidária, Adaílton Mendonça, que estava presente ao evento representando o prefeito Fabiano Horta.

Durante o evento, as cidades vencedoras foram definidas segundo critérios populacionais com premiações para municípios com até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil. A cidade de Iguaba Grande foi a vencedora estadual na categoria cidade com menos de 30 mil habitantes; Saquarema levou a melhor entre os municípios entre 30 a 100 mil habitantes, e Niterói ganhou entre as cidades com população acima de 100 mil pessoas.

Maricá foi a primeira a instituir sua própria moeda social, o Mumbuca, e vai comemorar no ano que vem sua primeira década, estabelecendo-se como a de mais credibilidade em circulação ininterrupta do Brasil. A boa experiência inspirou programas similares no estado do Rio, como a Moeda Social Itajuru, em Cabo Frio; a Moeda Social Pedra Bonita, em Itaboraí; e a Moeda Social Arariboia, em Niterói.

O programa o Renda Básica da Cidadania de Maricá foi criado com base na lei nº 10.835/04, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, sancionada em 2004, e utiliza uma moeda social local, a mumbuca, que circula exclusivamente na cidade fomentando o desenvolvimento do comércio e dos serviços municipais. O programa beneficia hoje 42 mil pessoas com o pagamento de 200 mumbucas (R$ 200) por mês, injetando R$ 8,4 milhões na economia local. Ao todo, dez mil estabelecimentos da cidade aceitam a moeda social como forma de pagamento.