Publicado 03/11/2022 16:29 | Atualizado 03/11/2022 16:30

Maricá - Para garantir a segurança das aeronaves na pista de pouso, o Aeroporto de Maricá, administrado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), recebe o treinamento de Salvamento e Combate a Incêndio a cada três meses. A simulação tem o objetivo de facilitar a chegada do caminhão de bombeiros, em caso de imprevisto.

O treinamento é feito da seguinte forma: quando a equipe que controla as aeronaves percebe qualquer situação de emergência, relata pelo rádio e aciona a sirene. Imediatamente, os bombeiros vão atender o chamado e percorrem todo o pátio de aeronaves, que tem 11.772 metros quadrados. Esse tempo de resposta é cronometrado. Atualmente, a média é cerca de dois minutos e vinte.

Segundo a diretora de Operações do Aeroporto de Maricá, Marta Magge, a ideia é fazer com que os profissionais consigam percorrer todo o espaço nesse tempo e, em um eventual acidente, cheguem a determinados pontos ainda mais rápido.

“Aqui nunca tivemos nenhuma situação de acidente na pista de pouso que tenha causado danos físicos ou materiais. Esperamos que continue assim, mas caso aconteça alguma fatalidade, a nossa equipe está preparada para atender o mais rápido possível, mesmo à noite ou em condições meteorológicas adversas”, garante Magge.

Redução de riscos

De acordo com o responsável pela resposta e emergência do Aeroporto de Maricá, Marllon Viana, uma das maiores causas de acidentes fatais na pista de pouso e decolagem é o incêndio da aeronave, por isso é fundamental um tempo resposta satisfatório.

“Nossa equipe consegue chegar, do ponto mais longe ao mais perto, em menos de três minutos. Esse tempo é extremamente importante para preservar a vida humana e minimizar os danos ao patrimônio eventualmente envolvido”, assegura Viana.

O serviço de salvamento e combate a incêndio do Aeroporto de Maricá conta com dois caminhões e duas equipes que se revezam em escala e estão em serviço das 6h às 18h todos os dias, horário de operação do terminal aéreo. Cada equipe conta com três bombeiros especializados.