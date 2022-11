Previsão do tempo - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 01/11/2022 18:56 | Atualizado 01/11/2022 18:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que a passagem de uma frente fria e o transporte de ventos úmidos do oceano para o continente deixará o tempo instável na cidade na terça (01/11) e na quarta (02/11).

Nesta terça-feira (01/11), o céu estará encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do período. Os ventos terão intensidade moderada e há possibilidade de rajadas mais intensas. A temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima de 25°C.

No feriado de finados, nesta quarta-feira (02/11), o céu se manterá encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos terão intensidade fraca a moderada com rajadas mais intensas. As temperaturas apresentarão declínio com mínima prevista de 17°C e máxima de 21°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24h no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.