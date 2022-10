Carro submerso no Canal de Ponta Negra - Foto: Carlos Alberto

Publicado 31/10/2022 15:32 | Atualizado 31/10/2022 16:08

Na manhã desta segunda-feira (31), um jovem de 17 anos que dirigia um veículo caiu dentro do Canal de Ponta Negra ao perder controle da direção. O carro ficou totalmente submerso.

Segundo relatos, o adolescente seguia pela via com o veículo quando caiu com o carro dentro do Canal. O jovem que dirigia e o carona conseguiram sair sem ferimentos.

Bombeiros foram acionados para o local para o acompanhamento do caso.