Eleições 2022 - Foto: Katito Carvalho

Eleições 2022Foto: Katito Carvalho

Publicado 28/10/2022 09:24 | Atualizado 28/10/2022 09:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá montou uma operação especial para apoiar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e facilitar o deslocamento da população durante o segundo turno das eleições 2022, que acontece no próximo domingo (30/10). A ação envolverá 300 agentes das secretarias de Trânsito e Engenharia Viária e Ordem Pública – incluindo guardas municipais -, além de toda a frota da Empresa Pública de Transportes (EPT), que terá horas extras dos ônibus para auxiliar na circulação dos moradores da cidade até os locais de votação.

Ao todo, 115 vermelhinhos estarão circulando por toda a cidade gratuitamente, seguindo os mesmos horários em que o serviço é oferecido nos dias úteis. A EPT também vai disponibilizar também horários extras nas linhas E01 (Ponta Negra via Manoel Ribeiro), E02A (Expresso Ponta Negra via Cordeirinho), E11 (Araçatiba) e E16 (MCMV Inoã X MCMV Itaipuaçu) durante todo o período de votação.

“Maricá tem mais de 140 mil eleitores aptos para votar nas eleições deste domingo e a EPT vai operar de forma especial para garantir que todo eleitor possa chegar com tranquilidade e segurança ao local de votação”, explica Celso Haddad, presidente da EPT.

Horários extras:

E01 - Ponta Negra (via Manoel Ribeiro)

07h15 / 07h30 / 07h45 / 08h / 08h15 / 08h30 / 08h45 / 09h / 09h15 / 10h30 / 10h45 / 11h / 11h15 / 11h30 / 11h45 / 12h15 / 12h30 / 12h45 / 13h / 13h15 / 13h30 / 13h45 / 14h / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 / 15h45 / 16h / 16h15 / 16h30 / 16h45 / 17h / 17h15 / 17h30 / 17h45 / 18h / 18h15 / 18h30 / 18h45 / 19h / 19h15

E02A - Ponta Negra (Expresso via Cordeirinho)

08h10 / 08h30 / 08h50 / 09h10 / 09h30 / 09h50 / 10h10 / 10h30 / 10h50 / 11h10 / 11h30 / 11h50 / 12h10 / 12h30 / 12h50 / 13h10 / 13h30 / 13h50 / 14h10; 14h30 / 14h50 / 15h10 / 15h30 / 15h50 / 16h10 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50

Com esse reforço, as linhas E02 e E02A terão saídas da Rodoviária do Povo (Centro), de forma intercalada, a cada dez minutos, das 8h às 18h.

E11 – Araçatiba

08h / 09h10 / 10h20 / 11h30 / 12h40 / 13h50 / 15h / 16h10 / 17h20 / 18h30

E16 - MCMV Inoã X MCMV Itaipuaçu

08h / 08h20 / 09h / 09h40 / 10h / 10h20 / 11h / 11h40 / 12h / 12h20 / 13h / 13h40 / 14h / 14h20 / 15h / 15h40 / 16h / 16h20 / 17h / 17h40 / 18h

Alteração no itinerário

O itinerário das linhas de ônibus que passam pelo Flamengo terá seu percurso alterado no sábado (29/10) das 11h às 18h, e no domingo (30/10) das 6h até a meia noite. Quando estiverem a caminho da rodoviária do Centro, os coletivos passarão pela Av. Roberto Silveira em direção à Rua Ary Spindola. De lá, seguirão pelas ruas Domício da Gama e Ribeiro de Almeida até chegar ao seu destino final. Na saída da rodoviária, os vermelhinhos seguirão em direção ao Boulevard Shopping. O percurso segue pela Rua Abreu Sodré, passa pela rotatória da Mumbuca na Av. Francisco Sabino da Costa e segue pelas ruas Domício da Gama, Ary Spindola e Av. Roberto Silveira em direção a RJ 106.

Interdições viárias

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) inicia as interdições das vias próximas ao cartório eleitoral de Maricá a partir de sábado (29/10), com sinalização e orientação aos motoristas e pedestres. A Av. Roberto Silveira - no trecho que entre a Rua Antônio Lopes Fontoura e o CIEP 259 Maria do Amparo Rangel e Souza, ao lado da Rodoviária do Povo, no Centro - estará interditada das 6h às 18h de sábado (29/10), e das 6h até a meia noite de domingo (30/10).

Apenas veículos credenciados pela Justiça Eleitoral e moradores devidamente identificados terão passagem liberada pelos agentes de trânsito. Os motoristas deverão apresentar o comprovante de residência.

A Rua Enéas Lopes da Fontoura, paralela à Av. Roberto Silveira, também estará com acesso bloqueado entre a Rua Antônio Lopes da Fontoura e a Rua Mário Lopes da Fontoura. O mesmo acontece com um trecho, que compreende a Rua Cecília Fontoura e a Rua Enéas Lopes da Fontoura e entre a Rua Mário Lopes da Fontoura e a Av. Roberto Silveira, onde está localizada a Faculdade Maricá (antiga Universidade Severino Sombra).

No domingo (30/10), haverá interdição parcial próxima à Praça Conselheiro Macedo Soares, para que as pessoas que precisam ter acesso à rodoviária consigam trafegar. Já o acesso ao bairro Flamengo só será permitido pela RJ 106. Todos os locais estarão devidamente sinalizados e contarão com a presença de agentes de trânsito.