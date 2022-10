Preservando a identidade da criança exibimos apenas a lesão no olho - Foto: enviada por familiares

Publicado 27/10/2022 13:07 | Atualizado 27/10/2022 15:07

Maricá - Um menino de 4 anos chegou em casa gravemente ferido, o caso aconteceu dia 18 deste mês.



A família da criança que estuda na Escola Municipal Profª Alcione S. E. da Silva, ele estava com o braço machucado e uma lesão no olho esquerdo.



A escola informou através de um bilhete que o menino esbarrou em um colega e caiu no chão.



Indignada, a mãe da criança registrou o caso na 82ª DP e o menino foi levado para realizar um exame de corpo delito, onde se constatou a levai grave em seu olho.



O caso será investigado.

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, informa que:





1) Conforme relatório da Escola Municipal Alcione R. S da Silva, sobre o fato ocorrido no dia 18/10, o aluno foi atendido imediatamente, e sem quaisquer hematomas visíveis, pela professora, logo após esbarrar em outra criança, quando descia de um brinquedo no parquinho;

2) Reforça-se ainda que, após a trombada, nem o menino nem a outra aluna ficaram com hematomas ou lesão aparente, e a professora cuidou das crianças, utilizando compressa gelada na região da testa, local indicado pelo aluno;

3) Logo em seguida, os alunos voltaram a brincar e não se queixaram mais de dor nem qualquer outro sintoma ou desconforto com a professora, e assim permaneceram até a saída da escola;

4) Como costuma proceder em casos semelhantes, a professora alertou os pais, mesmo sem hematomas aparentes, a título de registro do fato para monitoramento em casa: fez, então, anotação com o relato na agenda do aluno.



5) Cabe ressaltar que o Conselho Tutelar, órgão competente para tratar situações como essas, acompanha o caso e está em contato direto - tanto com os pais da criança - como com a direção da unidade escolar.