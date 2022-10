Caminhada Outubro Rosa em São José - Foto: Yago Monteiro

Caminhada Outubro Rosa em São José Foto: Yago Monteiro

Publicado 25/10/2022 16:20 | Atualizado 25/10/2022 16:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, realiza no próximo sábado (29/10), em São José do Imbassaí, uma caminhada da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Promovida pelo Programa Viver Bem, os presentes vão percorrer as ruas do bairro das 8h às 12h partindo do polo de atendimento do bairro, que fica na Arena São José, e seguindo até a Rua Mário Leve (antiga Rua K), na Orla das Amendoeiras. A concentração começa às 7h30.

Cerca de 500 participantes estão sendo aguardados. No fim do percurso, será servido um café da manhã. De acordo com o coordenador do Viver Bem, Rogério Peixoto , o evento é aberto ao público e quem quiser caminhar é só chegar no ponto de partida.

“Como em todos os eventos dedicados ao Outubro Rosa, o objetivo principal é a conscientização das mulheres e da sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Também aproveitamos a oportunidade para a integração de toda sociedade, uma vez que a caminhada é aberta para todos”, reforça o coordenador.

Criado em 2013, o Programa Viver Bem tem o propósito de oferecer melhor qualidade de vida à população com oferta de mais de 20 atividades diferentes entre educacionais, esportivas e lúdicas, que acontecem nos polos de São José do Imbassaí, de Inoã, de Itapeba e de Ponta Negra. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Mais informações pelo telefone 99695-4459 (também WhatsApp).