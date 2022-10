Preso agressor de mulher - Foto: Carlos Alberto

Publicado 25/10/2022 10:48 | Atualizado 25/10/2022 10:49

Maricá - Guardas Municipais da divisão do Grupamento Maria da Penha capturaram um homem com um mandado de prisão em aberto por violência contra a mulher. O caso aconteceu ontem (24) e a prisão do meliante foi realizada no bairro do Caxito.

Policiais da 82ª DP (centro de Maricá) também atuaram na ação, a vítima de agressão está sendo assistida pela "Casa da Mulher" que dá ajuda psicológica as vítimas de violência doméstica.

Sendo relatos da Guarda Municipal, o Centro de Operações de Segurança (CIOSP) que localizou o criminoso através das câmeras de vigilância da prefeitura, identificando a placa do veículo do agressor.

Os Guardas Municipais e Policiais Civis foram até o local e prenderam o criminoso que foi levado a 82ª DP.