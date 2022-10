82ª DP - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 24/10/2022 12:34 | Atualizado 24/10/2022 12:40

Maricá - Polícias Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) apreenderam 78 pinos de cocaína, 08 trouxas de maconha e 03 rádios transmissores, munições, vários carregadores e roupas de camuflagem, após um intenso confronto com traficantes de drogas, o caso aconteceu ontem (domingo 23) no bairro do Retiro.

Os policiais estavam patrulhando pelo bairro quando meliantes começaram a atirar contra eles e contra a viatura policial. No contra ataque os criminosos fugiram deixando o material ilícito no chão.

O material apreendido foi levado para a 82ª DP (centro de Maricá).