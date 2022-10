Maricá Rotativo. - Foto: Leonardo Fonseca

Maricá Rotativo.Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 21/10/2022 18:49 | Atualizado 21/10/2022 18:50

Maricá - Os motoristas que possuem o veículo vinculado a Maricá no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e vão regularizar o pagamento do Maricá Rotativo garantem 20% de desconto no pagamento com os agentes de campo, pelo aplicativo e nos pontos de venda, segundo o Decreto Municipal nos bairros Centro e Barroco. O serviço é administrado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) por meio da Diretoria de Operações.

O Superintendente de Operações do Maricá Rotativo, Eduardo Imbrosio, explica que em um eventual não reconhecimento do veículo emplacado em Maricá a olho nu, a equipe consulta a placa do veículo no Detran e, quando constatado que é da cidade, atualizam imediatamente no sistema, dando, assim, o benefício ao usuário. Com o desconto, o condutor pagará R$ 2.

“Para ter o desconto é necessário que não haja irregularidades em pagamentos anteriores. A finalidade do Maricá Rotativo é proporcionar aos usuários o direito de igualdade na utilização das vagas, principalmente nas regiões de maior fluxo de veículos. Lembrando que pelo Decreto, o desconto não contempla as orlas da Barra e de Itaipuaçu”, afirma Imbrosio.

Sobre o Maricá Rotativo

Em 2022, o Maricá Rotativo completou 3 anos, com mais de 40 mil carros cadastrados e em quatro áreas de atuação na cidade: Centro de Maricá, Barroco, Orla da Barra e Orla de Itaipuaçu. O motorista possui três opções para regularizar o pagamento: a principal delas é pelo aplicativo do Maricá Rotativo. Por meio dele, é possível pagar de forma fácil e rápida, em qualquer lugar. Quem optar por essa alternativa, pode pagar por cartões de crédito ou débito, além de colocar créditos para futuras utilizações.

Outra opção é pagar direto ao agente de campo, que ficam durante todo o perímetro, principalmente nos locais de maiores demandas. E, por fim, a última possibilidade é pagar pontos de vendas, que estão posicionados estrategicamente próximo das vagas. Essa é uma opção para quem não tem o aplicativo e não encontra o agente de campo. É possível pagar nos pontos de venda com cartão de débito, crédito e dinheiro (única forma de recebimento em espécie).

Confira a lista atualizada dos pontos de venda do Maricá Rotativo

Centro

Nogueira Store - Rua Eugênio Modesto da Silva, 126

Nação Rubro Negra - Av. Ver. Francisco Sabino da Costa, 159

Comma Bem - Rua Alvares de Castro, 460

Eletricmar – Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, 754

Praia e Sol artigos em Geral - Rua Barão de Inoã, lote 1, quadra 6

Fábrica de Bolos Vó Alzira - Rua Abreu Rangel, 197

H Art Biscuit - Rua Barão de Inoã, s/n

R M 10 Pneus - Rua Antonio Vieira Sobrinho, 10

Pão e Cia - Av. Ver. Francisco Sabino da Costa, 247

Papelaria Liderança - Rua Domício da Gama, s/n

Celacanto Pesca Praia e Lazer - Alferes Gomes, 56

Sa Rego Teixeira LTDA - Rua Ribeiro de Almeida, 77

ACM - Ribeiro de Almeira, 36

Tigrão - Avenida Nossa Senhora do Amparo, s/n

Infoal Informática - Rua Abreu Rangel, 345

Drogaria Liderança - Rua Ribeiro de Almeida, 49

Bazar Teixeira - Avenida Nossa Senhora do Amparo, s/n

Pão Nosso - Rua Alvares de Castro, 347

Mistura Grill - Rua Almeida Fagundes, 104

Hilaplast - Rua Senador Macedo Soares, 210

Roma Produtos Médicos - Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, 169

Drogaria Preço Popular - Av. Nossa Senhora do Amparo, S/N



Barroco

Casa & Cia - Rua Madressilva, 609

Planeta das Flores - Av. Zumbi dos Palmares, 1056

M3 Acessórios e Manutenção - Praça do Ferreirinha, s/n

Drogaria Oceanfarma - Av. Carlos Marigella, s/n

Drogaria Preço Popular - Av. Carlos Marigella , s/n

Maluzim - Praça Projetada, s/n

Orla de Itaipuaçu

Tô em Casa - Av. Benvindo Taques Horta Júnior, 14134

Delícias Da Rose - Av. Beira Mar, Casa 01, Lote 11

Siri Cascudo - Av. Benvindo Taques Horta Júnior, LT05, QD104

Restaurante Nomar - Av. Benvindo Taques Horta Júnior, s/n

Fim De Tarde Petiscaria - Av. Benvindo Taques Horta Júnior, s/n

Orla da Barra

Barracuda - Av. Litorânea, s/n

Quiosque do Pastel - Rua Captúlio José Marins

Cantinho das Delícias - Av. João Saldanha, lote 4

Quiosque dos Amigos - Av. Litoânea, s/n