Secretaria de Políticas Inclusivas. - Foto: Marcos Fabrício

Secretaria de Políticas Inclusivas.Foto: Marcos Fabrício

Publicado 21/10/2022 14:21 | Atualizado 21/10/2022 14:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, está com inscrições abertas para acompanhamento no Núcleo de Atendimento ao Trabalhador, em parceria com a Universidade de Vassoura - campus Maricá. O núcleo é vinculado ao curso de Psicologia da universidade e tem como objetivo oferecer acolhimento e acompanhamento aos trabalhadores de Maricá, encaminhados de outros serviços do município, profissionais da rede pública ou privada.

“É com grata satisfação que iniciamos mais um compromisso com a população de Maricá. A Secretaria de Políticas Inclusivas estabelece essa parceria com a Universidade de Vassouras na perspectiva de ofertar aos profissionais da rede pública ou privada um espaço de acolhimento e cuidado com a Saúde do Trabalhador. A secretaria fará os acolhimentos encaminhando-os ao Núcleo de Atendimento ao Trabalhador da faculdade. Aquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico provocado pelos excessos no exercício de suas atribuições no trabalho poderão contar com mais este importante apoio”, afirmou Clauder Peres, secretário de Políticas Inclusivas de Maricá.

Os atendimentos são realizados por profissionais em formação na área de psicologia do trabalho por meio do serviço escola em Psicologia (SEP) e pelo acolhimento. A inscrição pode ser realizada na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas (Rua Antônio Vieira Sobrinho, nº 333, Parque Eldorado) ou pelo telefone (21-96736-8781), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Sobre o núcleo

O Núcleo de Atendimento ao Trabalhador (NAT) foi criado em virtude das diversas características do trabalho que podem gerar comprometimento emocional e físico aos trabalhadores. No intuito de minimizar esses impactos e gerar outras possibilidades de gerar saúde no trabalho, o NAT oferece atendimento aos trabalhadores do município.

Em parceria com o Serviço Escola de Psicologia da Universidade de Vassouras, esse serviço atua no campo da Psicologia do Trabalho e Saúde do Trabalhador tendo como referencial as teorias das Clínicas do Trabalho.

As Clínicas têm foco na atividade ocupacional, que também pode ser geradora de saúde, prazer e subjetividade. Durante o atendimento, são propostas discussões de trabalho com os próprios trabalhadores, fazendo com que sejam parte ativa na análise da atividade. O falar sobre o trabalho realizado em situação real transforma-se, como a própria atividade de trabalho cotidiano, num diálogo dirigido. O trabalhador discute consigo mesmo, com seus pares e também com seu objeto de trabalho. A função do psicólogo do trabalho neste caso também é de pesquisador, de produzir algo que interfira e propicie o desenvolvimento da atividade profissional, ou seja, dos recursos que os trabalhadores dispõem para a ação, gerando mais saúde e prazer no trabalho.