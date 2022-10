Visita de comitiva do Fórum Internacional do Pacto de Milão. - Foto: Elsson Campos

Visita de comitiva do Fórum Internacional do Pacto de Milão.Foto: Elsson Campos

Publicado 20/10/2022 09:25 | Atualizado 20/10/2022 09:25

Maricá - A convite da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, uma comitiva formada por autoridades e representantes de organizações mundiais visitou a cidade nesta quarta-feira (19/10), para conhecer iniciativas implementadas na área da segurança alimentar. Todos os integrantes participaram do 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão, que reuniu 500 representantes de 162 países do mundo essa semana na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Entres os 16 membros da comitiva, havia integrantes da Organização das Nações Unidas para Alimentação (FAO), do Brasil e de outros países, e da organização não-governamental Governos Locais para a Sustentabilidade – ICLEI, para o Brasil e as Américas. Também participaram da visita os prefeitos das cidades de Quelimane, em Moçambique, e de Huancayo, no Peru, além da vice-prefeita de Rio Branco, capital do Acre.

O grupo esteve na Praça Agroecológica de Araçatiba, onde conheceu o plantio de verduras e hortaliças que fica disponível à população. Em seguida, a delegação passou pela Fábrica de Desidratados, em Ubatiba, e pela Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado. Para o prefeito de Quelimane, cidade de Moçambique (África), Manoel de Araújo, o plantio em uma área pública pode ser considerada a principal iniciativa empreendida pelo governo maricaense, que ele garante que vai levar para o seu município.

“Temos espaços semelhantes a este e também temos uma população que carece de iniciativas assim. Com certeza iremos implantar hortas como esta em nossa cidade. Podemos comparar isso com a frase do astronauta quando chegou à lua: é um passo pequeno para um governo, mas um salto na alimentação do povo”, equiparou o prefeito de Quelimane, referindo-se à declaração de Neil Armstrong ao pisar o solo lunar.

Já o prefeito de Huancayo, no Peru, Juan Carlos Quisto, revelou que sua cidade fica a 3.200 metros acima do nível do mar e que, mesmo assim, é possível levar para ele esse mesmo projeto. “Temos uma população também bastante carente e uma coisa simples como esta podem ser um alento para quem precisa. Isso deveria se espalhar pelo mundo”, sugeriu o prefeito da cidade peruana.

Ao lado deles estava Marfisa Galvão, vice-prefeita de Rio Banco, capital do Acre, que parabenizou a Prefeitura de Maricá por esta e outras iniciativas. “Tanto a horta quanto os ônibus tarifa zero, por exemplo, são ações que não se vê nem em cerca de dez cidades do Brasil. Algo muito raro. Vamos estudar a viabilidade do que estamos vendo para levar a nossa cidade”, afirmou Marfisa.

Julio Carolino falou do sentimento de ver Maricá servindo de exemplo na busca de soluções na questão da fome, e afirmou que quer ver a cidade se tornando a capital nacional da agricultura urbana.

“É um sonho que tenho e creio que estamos iniciando um caminho para isso. Eu assumi a secretaria indo buscar iniciativas em outros municípios e, hoje, estou vendo o caminho inverso acontecendo, com outras cidades do Brasil e do mundo vindo aprender conosco. É emocionante e, acima de tudo, muito honroso para mim e para nossa cidade”, avaliou o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Maricá no Pacto de Milão

O prefeito Fabiano Horta assinou no dia 8 de março o documento que oficializou a entrada do município no Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício. Na ocasião, a cidade lançou também sua candidatura a um projeto internacional da FAO. Para concorrer, a Prefeitura listou 12 programas municipais que dão acesso à população de baixa renda a refeições balanceadas e saudáveis, como as Praças Agroecológicas, as hortas comunitárias, o Restaurante Municipal, entre outros.