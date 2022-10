Meliante com três mandados de prisão em aberto é preso no Espraiado - Foto: LSM

Publicado 19/10/2022 11:47

Maricá - Um criminosos que estava foragido da Justiça foi preso na madrugada da última segunda-feira (17) no bairro do Espraiado.

A prisão foi feita por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária que estavam em um patrulhamento de rotina na rodovia na altura do Espraiado, quando observaram um veículo suspeito, que foi abordado.



Os agentes realizaram uma revista no interior do veículo porém, nada foi encontrado, porém o motorista do carro ficou muito nervoso foi quando os agentes realizaram um levantamento com os dados do homem e constataram que ele tinha três mandados de prisão em aberto.



Identificado como Éverton Ribeiro, de 26 anos, foi preso e levado para a 82ª DP (Centro de Maricá). Logo em seguida, foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, em Niterói e já se encontra a disposição do sistema prisional.