Mesmo após receber os primeiros socorros o homem não resistiu ao ferimentos e morreu - Foto: Carlos Alberto

Publicado 18/10/2022 12:16

Maricá - Um homem morreu após ser esfaqueado por criminosos dentro de sua própria casa em Maricá, no bairro de Inoã, o crime aconteceu a luz do dia, na tarde de ontem (segunda-feira 17).



Segundo relatos, os criminosos estavam encapuzados e invadiram a casa da vítima rendendo seus familiares, então os elementos levaram o homem para um quarto da casa.



A vítima reagiu ao perceber que os bandidos estavam apenas com facas, foi quando ele tomou várias facadas, ficando gravemente ferido. Os criminosos fugiram rapidamente.



A vítima foi socorrido pela esposa, que o colocou dentro do carro para levá-lo ao hospital, porém ele estava extremamente nervosa e bateu com o veículo na altura do km 17, da Amaral Peixoto, em Inoã.

Uma ambulância do Hospital Municipal Che Guevara passava na hora do acidente e os socorristas prestaram os primeiros socorros para a vítima, os Bombeiros também foram acionados e chegaram rapidamente encaminhando o homem já muito debilitado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.



A Polícia Militar acompanha o caso e procura os criminosos.