Karina Becker de Oliveira de 42 anos espancava o outro cachorro que morreu, e vivia nas mesas condições do que foi resgatado Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2022 10:43 | Atualizado 18/10/2022 10:51

Maricá - Uma mulher que já havia sido denunciada outras vezes por maus tratos animais, finalmente foi presa em flagrante ontem (segunda-feira 17), o cão da raça Pitbull era mantido preso 24 horas acorrentando em um terreno debaixo do sol quente, da chuva e em condições inadequadas para qualquer ser vivo.

Um outro cão que essa mulher mantinha nas mesmas condições apanhava e acabou morrendo. Identificada como Karina Becker de Oliveira de 42 anos, foi presa em flagrante.



A prisão da criminosa foi decretada pelo Delegado Luiz Henrique, após uma operação em conjunto com a Coordenadoria Especial de Proteção Animal e agentes da Polícia Civil da 82ª DP (Maricá) que já vinham recebendo denúncias contra ela.



O segundo cão vivia preso pelo pescoço em uma corrente 24 horas por dia, no sol quente, na chuva, o cachorro já estava com o pescoço com feridas abertas em forma da corrente e o seu pescoço sangrando.



A meliante foi presa e encaminhada para a Delegacia de Maricá, (82ª DP) onde o caso foi registrado. Ela já responde processo por conta do cão anterior que já faleceu já citado na matéria, neste caso anterior não foi feito o flagrante, segundo relatos na época os policiais do PROEIS, que foram ao local, não apresentaram a situação do flagrante, e por isso respondem criminalmente por prevaricação.

Na ocasião, o caso gerou um registro policial, que gerou um inquérito policial e foi encaminhado ao MPRJ, mas a demora do sistema jurídico em fazer a retirada da guarda do animal, infelizmente acabou possibilitando o sumiço do primeiro cão antes do juiz determinar a apreensão do animal.

Já no caso deste Pitibull, a operação conjunta da Coordenação de Proteção Animal com a Polícia Civil, foi de fundamental importância para realizar o flagrante de acordo com a Lei 9.605/98 parágrafo 1° que foi alterado em seu Art. 32 pela lei 14.064 que aumenta a pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano para 2 (dois) à 5 (cinco) anos.

A mulher ficou presa e será encaminhada para a audiência de custódia e responderá ao processo criminal.

O cão foi resgatado, e já esta sendo acompanhado, segundo o Coordenador Fabiano Novais o cão já está recebendo todo o carinho e tratamento adequado, será castrado e já está recebendo os cuidados por veterinários e técnicos da Coordenação. Depois será disponibilizado para adoção. Interessados poderão fazer contato com a Coordenadoria pelo zap (21)99546-0334.



Vale lembrar que maus tratos é crime, antes de optar pela compra, ou adoções de animais, certifique-se de que estes animais serão atendidos de forma adequada e assuma este compromisso com responsabilidade.