A cantora Bruna Mandz Foto: Divulgação

Publicado 17/10/2022 15:07 | Atualizado 17/10/2022 16:05

Maricá - A cantora maricaense Bruna Mandz lançou seu mais novo vídeo clipe em coquetel que aconteceu no Cine Henfil na última terça-feira (11), o evento contou com a exibição do video clipe em alto estilo, na tela do cinema e empolgoiu os fãs, amigos e a impresa que esteve prestigiando o lançamento.

Em entrevista exclusiva concedida a nossa redação nesta segunda-feira (17) a cantora falou sobre sua vida pessoal, sua história, seus projetos e objetivos em sua arte, acompanhe na íntegra:



O DIA: Conta um pouco da sua história, da sua vida.

Bruna Mandz: "Nasci em Niteroi, e vim morar em Maricá… sempre fui muito artística mas não percebia que tinha o dom da música, foi aos 15 anos que me despertei pra composição, e o violão. Em 2012 participei do programa ídolos, como forma de brincadeira e virou realidade, fui semifinalista, participei também de outros programas de tv como cantora, mas até então não ganhava dinheiro com a mesma… Até que entrei na faculdade publicidade por falta de opção no momento e estar parada, até que fiz meu primeiro barzinho e os shows não pararam mais, não consegui conciliar a faculdade com os shows, mas aí sim comecei a viver da música."



O DIA: Como a música entrou na sua vida?

BM: "Desde nova, influência da família, influência da rádio, e o mais importante influência da tv: o programa popstar que revelou 5 estrelas do pop feminino, o Rouge."



O DIA: Vc é moradora de Maricá, o município é o seu porto seguro?

BM: "Sou, sempre fui. Hoje tô morando em Itaipuacu… que lugar calmo e agradável, estou adorando, bate aquele ventinho na praia aqui em casa. É gostoso quando tô sozinha em casa e paro pra compor."



O DIA: Como surgiu a música "Casinha de Madeira"?

BM: "Casinha de Madeira marca o início da minha descoberta na identidade sonora que quero trabalhar. Foi construída aos poucos levou mais de 2 anos pra ser finalizada, e hoje é a minha favorita, ela é o começo do meu futuro na música, é a partir dela que vou me afirmar como artista pop com influências do country/rock."



O DIA: Quantos clipes vc já fez?

BM: "Acho que tenho 6 clipes e 1 lyric vídeo."



O DIA: Ano que vem vamos ter mais clipes da Bruna?

BM: "Se depender da disposição que tô agora pra música, vem muitos…. E vamos só melhorando a qualidade de todo o material. Já estou trabalhando na próxima música, que se for essa mesma, é pra galera dançar hein rs."



O DIA: Fala pra gente sobre os seus projetos futuros

BM: "O projeto da minha vida é alcançar voos maiores, é estar no meio da arte o maior tempo possível… voltei a compor GRAÇAS A DEUS! Tinha dado uma estagnada de 1 ano. Com a repercussão toda de Casinha de Madeira, aflorou em mim a vontade de fazer mais e mais, o processo é muito gostoso."

O DIA: Quais são as influências que te inspiram?

BM: "Minhas influências hoje são Shania Twain, Miley Cyrus, Pitty, Priscilla Alcântara, Gloria Groove, entre outras."



O DIA: O povo quer saber...Hj vc está casada? Solteira Namorando....ou está aberta a possibilidades?

BM: "Estou numa união estável há mais de 2 anos :) eu e minha assessora."