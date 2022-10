Festival Vinhos & Sabores em Maricá. - Foto: Elsson Campos

Publicado 17/10/2022 10:18 | Atualizado 17/10/2022 10:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou no fim de semana (15 e 16/10) a primeira edição do Festival Vinhos & Sabores, na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado. A iniciativa das secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) reuniu workshops sobre o mercado de vinhos. Nos encontros, acompanhados de degustação, foram abordados temas relacionados à história do vinho, o hábito de consumir a bebida e o mercado dentro e fora do país.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, destaca o festival como um condutor do turismo ligado à gastronomia da cidade. “A realização de um evento voltado para a qualificação da nossa oferta gastronômica, aliada à introdução do vinho como um elemento para atração de um novo público alvo, vai ao encontro dos projetos de desenvolvimento que estamos implementando pela Codemar com diversas áreas do governo municipal. Alinhamos um evento de lazer ao trabalho crescente de aprimoramento da oferta turística, que realizamos por meio do Plano Maricá 2030”, afirma Olavo Noleto.

O secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, considera o mercado de vinhos potencial para o desenvolvimento da gastronomia de Maricá como um dos atrativos agregadores de grande importância para o turismo na cidade. “Um destino turístico para se tornar referência precisa ter atrativos que superem as expectativas dos visitantes. Maricá vem ao longo dos últimos anos investindo na sua estruturação, com mais atrativos e uma melhor infraestrutura. A gastronomia passou a contar com apoio técnico e capacitação para melhoria e ampliação dos cardápios por meio do Plano Maricá 2030. Dentro dessa estratégia está o vinho, como elemento agregador e dinamizador de novos públicos”, ressalta o secretário.

Workshop com raio-x do mercado mundial de vinho

Em um dos workshops apresentados aos convidados que degustavam queijos nobres e vinhos, a consultora, sommelier e especialista em estudos profissionais do mundo do vinho, Louse Costa falou sobre o cenário atual do mercado de vinhos. Segundo a especialista, os maiores consumidores de vinho são dos Estados Unidos, França e Itália. O Brasil aparece em 13° lugar com o consumo de 430 milhões de litros de vinho. “A Itália é o maior produtor mundial da bebida e o Brasil ocupa a 14ª posição”, afirmou a palestrante.

Além de conhecer mais sobre esta bebida milenar, os visitantes puderam degustar na vinheria Casa Moaa vinhos secos do tinto e branco, todos finos de mesa. O sócio do estabelecimento participante e vice-presidente da Associação Brasileira de Sommelier (ABS), Rogério Felício, de 44 anos, destacou a oportunidade de apresentar a cultura do vinho aos empresários, moradores e visitantes.

“É muito importante para a economia do município porque fomenta o turismo e a economia local, além de propagar essa cultura do vinho numa cidade que está crescendo bastante nos últimos anos. Estamos trabalhando com vinhos do novo mundo e do velho mundo representando seis países entre eles, Espanha, Portugal e Argentina. Está bem bacana a degustação que a gente está promovendo aqui nesse evento”, afirmou Rogério.

Moradora da localidade de Itaocaia Valley, no distrito de Itaipuaçu, a produtora de eventos Ângela Marins, de 67 anos, é natural do Rio Grande do Sul e disse que o vinho faz parte de sua vida, mas estranhou a falta de hábito pelo consumo da bebida no Rio de Janeiro.

“Agora com esse tipo de movimento em Maricá acredito que a bebida será mais consumida. Acho perfeito porque o vinho é para todo mundo, para qualquer hora e para qualquer evento. Hoje estou degustando o vinho Scorpion que é de uma outra vinícola. Ontem, eu conheci o vinho da Moaa, que é mais seco e encorpado. O de hoje é mais suave, comparado ao de ontem”, avaliou.

Já Cássia Richter, de 56 anos, é proprietária de espaço para eventos em Itaocaia Valley e aproveitou o evento para conhecer vinhos produzidos na cidade.

“Eu quero conhecer a carta de vinhos para poder colocar no meu sítio. Estou adorando e eu não bebia vinho. Até agora o que eu mais gostei foi do Scorpion, que é mais suave”, declarou.