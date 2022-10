FLIM maricá começou hoje - Foto: M1NewsTV

Publicado 14/10/2022 11:52 | Atualizado 14/10/2022 13:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá inicia nesta sexta-feira (14/10) a 7ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que neste ano homenageará a escritora mineira Conceição Evaristo e será marcada pelo lançamento do livro “Testemunho: Darcy Ribeiro por ele mesmo”, em alusão ao centenário do escritor, que faria 100 anos no dia 26/10 se estivesse vivo. A festa literária acontece até o dia 26/10, das 08h às 21h, na área externa do Centro Administrativo de Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue, nº 249).

Além da presença da escritora Conceição Evaristo, também estão confirmadas as presenças de Ana Maria Machado, Antônio Torres, Viviane Mosé, Renata Costa, Beatriz Myrrha, Natasha Félix, Heleine Fernandes, Sonia Rosa, Otávio Jr, Dayse Sena, Andrea Serpa, Rita Rosa, José Pacheco e as chefs Bela Gil e Tainá Marajoara.

Com participação de 80 editoras, a festa literária é gratuita e terá diversas atrações para crianças e adultos, como oficinas, palestras, tenda sensorial, shows, cosplay, feira de livros, museu cultural, cinema, praça de alimentação, entre outras atividades. Nesta edição, todos os alunos da rede pública de ensino de Maricá, ou seja, aqueles que estudam nas escolas estaduais, no Instituto Federal Fluminense (IFF) e na rede municipal, receberão vouchers de R$ 150 para a compra de livros.

“Também vamos distribuir vouchers para os alunos do Ensino Médio dos colégios estaduais e do IFF para que a educação pública da nossa cidade para que nossos estudantes tenham esse gosto pela leitura. A FLIM não é só uma festa literária, mas também uma festa cultural que todos que estão participando vão aprender cada vez mais com nossos diversos autores e com as diversas atrações que estarão acontecendo na nossa programação”, afirmou a secretária de Educação, Adriana Costa.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira (14/10) - Abertura: A FLIM viajando nos encantos de Itaipuaçu

14h – Contação de histórias

14h – Pintura Facial

16h30 – Abertura solene

18h – Sustentabilidade social e educacional.Escrevivências para o futuro com a Escritora Conceição Evaristo. Convidada: Natacha Felix e João Corujão. Mediação: Sandra Gurgel

19h – Banda Sinfônica Ambulante

Sábado (15/10) - Homenagem aos Professores: "Abram Alas para Darcy Ribeiro"

9h – Oficina de Desenhos com o Cartunista Paulo Alves "Guaraná e sua turma" Público Infantil

10h - Final FESTART: Categoria Dança

10h – Pintura Facial

10h30 – Oficina de jardinagem

12h – resgate de brincadeiras antigas

14h- Gabriella Vieira- Cosplay Emma

14h - Recreação

14h30 - Lançamento do Livro "Testemunho" - Editora Record - Auto Biografia de Darcy Ribeiro

15h - Mesa de Debates: Sustentabilidade ambiental e educacional "Abram alas para Darcy Ribeiro e ao povo brasileiro" com Beatriz Myrra

15h30 - Contação de Histórias

17h - Show Gospel com a Banda Chega Mais para Cristo

19h30 - Banda Biermen

Domingo (16/10) - Domingo da Alegria

10h – Apresentação de Saxofone- Professora Joseane Alegre

10h - Apresentação de música com Ruasia

10h30 - Festart - Final da categoria Música

11h - Apresentação Mágico Dragon e seu Boneco Falante Trancinha

14h - Teatro - O Capitão Livrão - Público Infantil

14h - Banda Tá Tudo em Casa

18h - Show com Mariana Cunha e Banda