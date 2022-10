Acidente no Barroco deixa feridos. - Foto: Luisa Ferreira

Acidente no Barroco deixa feridos.Foto: Luisa Ferreira

Publicado 14/10/2022 09:54 | Atualizado 14/10/2022 09:54

Maricá - Na noite de ontem (quinta-feira 13) um acidente entre um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, uma mulher e um homem.

De acordo com populares, o acidente aconteceu próximo a rotatória do Barroco, com o impacto da batida do carro na motocicleta, os ocupantes da moto foram jogados longe.

O condutor da moto e a mulher que estava na garupa sofreram vários ferimentos pelo corpo, e o SAMU foi acionado para realizar os primeiros socorros.

Logo depois o homem e a mulher foram encaminhados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro da cidade.