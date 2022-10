O "Maricá Chess Open" aconteceu no ginásio do IFF e foi um sucesso - Foto: Divulgação

O "Maricá Chess Open" aconteceu no ginásio do IFF e foi um sucessoFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2022 12:56 | Atualizado 13/10/2022 12:56

Maricá - Aconteceu nesta quarta-feira (12) o 1º "Maricá Chess Open" um torneio de xadrez que trouxe competidores de vários locais do Brasil e que agitou o ginásio do campus do Instituto Federal Fluminense do município.



Organizado pelos instrutores de xadrez Daniel Almeida e Rogério Castro, que são membros do clube de xadrez de Maricá, o torneio Maricá Chess Open contou com participantes de diversas categorias.



Haviam participantes de Maricá, como o terceiro lugar do evento João Gabriel Cabral aluno do 1 ano Colégio Zero Hum, o segundo lugar Felipe Ker, aluno quinto ano do Colégio Terra Nova de Araruama e o grande campeão Marcelo Souza, professor de inglês na rede estadual paulista, oriundo do Guarujá (SP).



Ao todo jogaram 20 competidores, na arbitragem Marco Roberto, do clube de xadrez de Araruama, atuou como juiz. Marco elogiou o ginásio e as instalações do IFF, onde aconteceu a competição.

Daniel Almeida destacou que este é um projeto embrionário , haja vista que o IFF de Maricá deve entrar na rota de grandes torneios em série e também elogiou as instalações do campus de Maricá.

Os campeões:

1º lugar foi para Marcelo Souza da cidade do Guarujá (SP)

2º lugar Felipe Ker da cidade de Araruama (RJ)

3º lugar João Gabriel Cabral morador do bairro do Caxito em Maricá (RJ)

Todas as segundas-feiras o clube de xadrez de Maricá se encontra no Boulevard shopping para jogos amistosos.