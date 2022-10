Copa Sensei Amaury de Karatê. - Foto: Divulgação

Copa Sensei Amaury de Karatê.Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2022 17:00 | Atualizado 11/10/2022 17:01

Maricá - Atletas do projeto “Maricá Competições”, iniciativa da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, conquistaram 12 medalhas na Copa Sensei Amaury de Karatê, disputada no último domingo (09/10), no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, município do Rio de Janeiro. Ao todo, oito atletas da cidade deram um show no tatame e conquistaram quatro medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze. O destaque foi para o atleta Sérgio Figueiredo, que conquistou a classificação para os Jogos Escolares Brasileiros, que acontecem entre os dias 31 de outubro e 14 de novembro no Rio de Janeiro.

“Foi um ano de muita cobranças e treinos e, com todo o trabalho feito, oito atletas foram campeões em suas categorias no ranking geral. É uma felicidade enorme fazer parte dessa história do karatê de Maricá, e como ex-atleta e atual técnica, só tenho que agradecer eternamente ao nosso prefeito, Fabiano Horta, e ao nosso secretário Filipe Bittencourt, por manter o projeto Competições, que veio para diminuir a distância do sonho de ser campeão e tornando em realidade. Obrigada por investir no esporte" disse a treinadora Ana Carolina Alves acompanhada dos, também, treinadores João Tzoulas e Gilmar de Paula.

Sobre o Maricá Esporte Competições



O projeto foi criado com o objetivo de aproveitar potenciais talentos de programas socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Após serem descobertos nas aulas, que contempla cinco modalidades (futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei), os atletas são selecionados e iniciam a vida competitiva. Os alunos recebem treinamento específico para disputa de torneios, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias como inscrição, alimentação e transporte para os locais de competição.

Resultados dos atletas na competição de Karatê

Modalidade Kumite

1º lugar: Leonardo Militão

1º lugar: João Francisco

1º lugar: Fabrício Octávio Rollin

1º lugar: Sergio Figueiredo

Modalidade Kata

3º lugar no Kumite Júnior: Kauã Martins

Modalidade Kumite Júnior

Modalidade Kata individual

2º lugar: Fabrício Octávio Rollin

2º lugar: Sergio Figueiredo

3º lugar: Yasmin Moreira Bronze

Modalidade Kata sênior

2º lugar: Kauã Martins Bronze

Modalidade limites

2º lugar: Igor Lisboa

2º lugar: João Marcos Andrade