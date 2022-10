Viatura da Guarda Municipal. - Foto: Carlos Alberto

Publicado 11/10/2022 10:04 | Atualizado 11/10/2022 10:04

Maricá - Na noite de ontem (segunda-feira 10) um homem foi preso por agredir a esposa, ele deu uma garrafada nela.

O irmão dele ajudou na agressão contra a companheira, segundo informações a discussão foi acalorada e ele também agrediu a irmã e a sobrinha.



Guardas Municipais foram acionados, paralisaram o meliante e o encaminharam para a 82ª DP no centro de Maricá.



O irmão do homem também foi detido e levado pra Delegacia por conta das acusações de ajudar na agressão.



As mulheres que foram vítimas da agressão foram atendidas no Hospital Municipal Conde Modesto Leal.