Feria Literária de Maricá. - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2022 19:05 | Atualizado 10/10/2022 19:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza, entre os dias 14 e 26 de outubro, a 7ª edição da Festa Literária de Maricá (FLIM), que neste ano homenageará a escritora mineira Conceição Evaristo e será marcada pelo lançamento do livro “Testemunho: Darcy Ribeiro por ele mesmo”, em alusão ao centenário do escritor que, se estivesse vivo, faria 100 anos no dia 26/10.

Além da presença de Conceição Evaristo, entre os nomes confirmados nesta edição estão: Ana Maria Machado, Antônio Torres, Viviane Mosé, Renata Costa, Beatriz Myrrha, Natasha Félix, Heleine Fernandes, Sonia Rosa, Otávio Jr, Dayse Sena, Andrea Serpa, Rita Rosa, José Pacheco e as chefs Bela Gil e Tainá Marajoara.

Com a participação de 80 editoras e dos autores participantes, a festa literária é gratuita e terá oficinas, palestras, tenda sensorial, shows, cosplay, feira de livros, museu cultural, cinema, praça de alimentação, entre outras atividades. O festival acontecerá na área externa do Centro Administrativo de Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue, 249, Itaipuaçu).