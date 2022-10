Corredoras do Circuito Beer Runners - Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2022 16:11 | Atualizado 07/10/2022 16:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), montou um esquema de trânsito, com o fechamento de vias do bairro Parque Nanci, para a corrida “Maricá Beer Runners”, que acontece neste sábado (08/10), a partir das 15h. A Rua Canarinhos, no trecho entre a Rua Flamingos e Avenida dos Pombos, estará interditada para veículos das 10h até o término do evento, previsto para 19h. No local, acontecerá a largada e chegada do evento, além da entrega dos kits aos participantes em frente ao Restaurante Ilha Nanci.

A partir das 15h, quando se inicia a prova, e durante todo o percurso, as equipes da Sectran vão realizar interdições temporárias nos trechos de passagem dos atletas, na Av. Vereador Aloísio Rangel de Freitas, na Estrada Velha de Maricá, na Rua Albatroz e na Rua Canarinhos. Os profissionais também acompanharão os corredores na corrida e/ou caminhada, como balizadores.

Os agentes e orientadores de trânsito estarão no Parque Nanci até o término da entrega das premiações. Além disso, todas as vias paralelas à Rua Canarinhos estarão livres para a passagem de pedestres e veículos no acesso ao Parque a Céu Aberto.

O que é o Circuito Maricá Beer Runners

O Circuito Maricá Beer Runners é uma corrida e caminhada de confraternização, com cerca de 4 km, que tem o objetivo de levar aos atletas, todos com mais de 18 anos, uma experiência diferente, que une a atividade física, música e o gosto pela cerveja. A prova terá duração de pouco mais de uma hora e os participantes poderão apreciar uma lata de cerveja a cada quilômetro concluído.