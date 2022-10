Desde 2019, já foram castrados 5.489 animais na cidade - Foto: Arquivo MAIS

Desde 2019, já foram castrados 5.489 animais na cidadeFoto: Arquivo MAIS

Publicado 07/10/2022 12:12 | Atualizado 07/10/2022 12:12

Maricá - As ações da Semana de Proteção Animal continuaram nesta quinta-feira (06/10), com a reunião entre a Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa) e protetores do município, para anunciar ações com foco nos animais abandonados nas ruas da cidade. A Semana é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, em cumprimento à lei municipal nº 3.059, de autoria do vereador Felipe Hadesh.

No auditório do Banco Mumbuca, o coordenador Fabiano Novais apresentou um balanço das ações do órgão e descreveu as medidas que estão sendo implantadas pela Cepa para reduzir a população de animais de rua, como a ampliação do programa de castrações de cães e gatos e a criação de um protocolo específico para cuidar dos animais que não têm nenhum responsável - o protocolo CED (Caputura, Esterilização, Devolução).

Com a recente assinatura de contratos de prestação de serviços entre a prefeitura e sete clínicas veterinárias da cidade, será possível realizar 800 cirurgias de castração por mês, sendo 480 vagas para os animais da população, 160 para os protetores cadastrados na Cepa e 160 para os chamados animais comunitários, que serão incluídos no protocolo CED: qualquer morador da cidade abrirá um processo de registro do animal junto à Cepa, como animal comunitário (se for um cão) ou de colônia (no caso de gatos). Os técnicos da Cepa farão a captura desse animal, que será encaminhado para castração e receberá um chip de monitoramento, sendo então devolvido ao local de origem.

"Desde 2019, já foram castrados 5.489 animais na cidade. Com essa capacidade aumentada, creio que daremos uma boa resposta ao problema da superpopulação de animais nas ruas da cidade e sob os cuidados dos protetores: hoje são mais de 3.200 cães e gatos com essas pessoas, sem nenhum suporte do poder público", explicou Novais.

Programação da Semana de Proteção Animal

A programação continua na sexta-feira (07/10) com reunião entre a Coordenadoria Especial de Proteção Animal e protetores do município no Banco Mumbuca para tratar de castrações e saúde animal. No sábado (08/10), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, receberá o evento de encerramento da semana com diversas atividades que começam a partir das 8h, entre elas palestras sobre bem-estar animal, campanha de adoção, concurso de fantasia pet e solenidade de formatura da primeira turma do projeto “SocializaCão” (de orientação a donos e convívio com outros animais), além da formalização e assinatura do contrato que irá permitir o aumento dos procedimentos de castração na cidade, como parte do programa de controle reprodutivo.

Sobre a Coordenadoria de Proteção Animal

Criada em 2017, a Cepa desenvolve diversas ações e políticas públicas que visam à proteção e o bem-estar dos animais, como o programa de controle reprodutivo e as campanhas de adoção e de conscientização sobre abandono, que acontecem mensalmente, em parceria com protetores, moradores e comerciantes. Com a iniciativa, 535 animais já foram retirados das ruas e adotados em um ano e meio. A coordenadoria também investigou 650 denúncias de maus tratos a animais.