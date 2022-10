Inoã vista de cima. - Foto: Arquivo MAIS

Inoã vista de cima.Foto: Arquivo MAIS

Publicado 07/10/2022 10:28 | Atualizado 07/10/2022 10:32

Maricá - Na última quarta-feira (5), uma mulher foi assaltada em um ponto de ônibus em Inoã, no KM 16, sentido Niterói.

A mulher estava esperando o ônibus quando um carro suspeito parou na frente dela e um homem saiu anunciando o assalto e mandando que a vítima entregasse seus pertences. A mulher não quis entregar a bolsa e foi ameaçada com uma arma de fogo. Com medo de perder a vida, ela entregou sua bolsa com sua carteira, cartões de crédito e seu celular.

Após a ação criminosa, o bandido entrou no carro novamente e seguiu sentido Niterói.