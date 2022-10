Veículo roubado na ação criminosa. - Foto: Enviada por Leitor

Veículo roubado na ação criminosa.Foto: Enviada por Leitor

Publicado 06/10/2022 09:06 | Atualizado 06/10/2022 09:32

Maricá - Mais um roubo de automóvel no município, desta vez a Liz do dia no bairro do Condado, o crime aconteceu ontem (quarta-feira 5).

A vítima relatou que estava em seu automóvel quando um criminoso armado anunciou o assalto mandando ela se retirar do veículo, assim levando o carro.

O carro é um Fiat Pálio de placa KWB3J85 e de cor prata, qualquer informação deve ser passado a 82ª DP, ou a Polícia Militar que já procura o veículo.

Um aparelho de telefone celular também foi roubado.

O bandido fugiu pela Rodovia Amaral Peixoto.