Guarda Municipal de Maricá.Foto: Pedro Ferrer

Publicado 05/10/2022 16:25 | Atualizado 05/10/2022 17:34

Maricá - A motorista que causou um atropelamento coletivo na tarde de ontem no loteamento Manu Manoela (terça-feira 04), foi presa ontem a noite, após fugir da cena do crime. Câmeras de vigilância na rodovia ajudaram na captura da mulher que havia cometido um retorno ilegal saindo do bairro em direção a rodovia.

Foram as câmeras de segurança da Guarda Municipal de Maricá que ajudaram na identificação da acusada. As câmeras conseguiram registrar a placa do automóvel que causou o acidente. A Guarda Municipal passou as informações para Policiais Militares do PROEIS.

A mulher, informou a Polícia que seguia para o Hospital-Maternidade São Francisco, em Niterói. A prisão foi efetuada pelo PROEIS devido informações passadas pela Guarda Municipal de Maricá.

Ao ser detida em Icaraí ela afirmou que sua filha estava sofrendo um aborto espontâneo e precisava ser levada para o hospital. Sua filha foi conduzida até a Maternidade e foi atendida. A mulher foi presa e encaminhada com seu veículo até a 76ª DP. Após ser presa, ela pagou a fiança e foi liberada.