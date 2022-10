Fiscais em ação em Itaipuaçu. - Foto: Divulgação

Publicado 05/10/2022 14:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, descartou 213,8 quilos de alimentos impróprios para consumo durante fiscalização realizada na terça-feira (04/10) em um supermercado de Itaipuaçu. Entre os itens, havia carnes, frutas e produtos congelados que estavam armazenados de forma incorreta, fora da validade, sem indicação de procedência e em condições de higiene precárias. A ação dos fiscais foi realizada na presença do gerente do estabelecimento, que foi notificado.

O secretário de Defesa do Consumidor, Felipe Paiva, citou o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor para justificar a operação.

“A lei é bastante clara quanto à responsabilidade do fornecedor que comercializa produtos com vícios de qualidade ou quantidade que os torne impróprios ao consumo a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”, explicou ele.

As denúncias sobre irregularidades semelhantes podem ser registradas na Secretaria de Defesa do Consumidor por meio do telefone WhatsApp, número (21) 97235-7207, ou pessoalmente nas agências dos Serviços Integrados Municipais (SIM) do Centro, Inoã e Itaipuaçu.