Artes Cênicas em Maricá. - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 03/10/2022 17:26 | Atualizado 03/10/2022 17:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza entre os dias 6 e 12 de outubro, o primeiro Festival de Artes Cênicas de Maricá (Festacem) com 28 apresentações de teatro em quatro palcos da cidade: Lona Cultural Marielle Franco, na Barra de Maricá; Lona Cultural Beth Carvalho, em Itaipuaçu; Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra; e orla do Parque Nanci.

O festival oferecerá espetáculos para crianças, à tarde, enquanto a noite será reservada para as peças destinadas ao público acima de 14 anos - a exceção é o último dia do evento, 12 de outubro, quando serão apresentadas apenas peças voltadas para o público infantil, em comemoração ao Dia das Crianças.

Confira a programação do Festacem:

Lona Cultural Marielle Franco (R. João Frejat, Zacarias)

06/10 - 14h - Pura Traquinagem (Cia. Teatro de Máscaras); 20h - Cabaré de Nina (Cia. Teatro de Máscaras)

07/10 - 14h - Aprendiz de Mago (Santiago Galassi); 20h - Obra de Fernando Pessoa (Operários da Arte)

08/10 - 16h - Quiko Karlo (Sorriso Feliz); 20h - Diário de Bitita (Texto Carolina de Jesus)

09/10 - 16h - Lendas e Ritmos do Brasil (Mauro Ramos); 20h - Autobiografia Autorizada (Paulo Betti)

10/10 - 14h - Contação de Histórias Encantorias do Vento (Yure); 20h - Cuscuz na Mão (Dadá Coelho)

11/10 - 14h - Malabares de David Rojas; 20h - Trajetória (Tonico Pereira)

12/10 - 15h - Aprendiz de Mago (Santiago Galassi); 18h - Pura Traquinagem (Cia. Teatro de Máscaras)

Orla do Parque Nanci

06/10 - 14h - Lendas e Ritmos do Brasil (Mauro Ramos); 20h - Macunaíma (Edmilson Santiago)

07/10 - 14h - Pura Traquinagem (Cia. Teatro de Máscaras); 20h - Olha-te (Cia. Resenha Teatral)

08/10 - 16h - Aprendiz de Mago (Santiago Galassi); 20h - Obra de Fernando Pessoa (Operários da Arte)

09/10 - 16h - Contação de Histórias Encantorias do Vento (Yure); 20h - Ladrão que Rouba Ladrão (Lacraias Produções)

10/10 - 14h - Dragon o Mágico; 20h - O que Falar quer Dizer (Operários da Arte)

11/10 - 14h - Capitão Livrão; 20h - RESpira (Tiago Piquet)

12/10 - 15h - Dragon o Mágico; 18h - Contação de Histórias Encantorias do Vento (Yure)

*Lona Cultural Beth Carvalho - Av. Zumbi dos Palmares (antiga Av. Um) com

Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36), Itaipuaçu*

06/10 - 14h - Quiko Karlo (Sorriso Feliz); 20h - Pau Brasil (Cia. Pau Brasil)

07/10 - 14h - A Mágica do Riso (Patrick o Mago); 20h - PAGU PRA QUÊ?! (Cia Uchoarte)

08/10 - 16h - Lendas e Ritmos do Brasil (Mauro Ramos); 20h - Ladrão que Rouba Ladrão (Lacraias Produções)

09/10 - 16h - Quiko Karlo (Sorriso Feliz); 20h - Diário de Bitita (Texto Carolina de Jesus)

10/10 - 14h - Aprendiz de Mago (Santiago Galassi); 20h - Autobiografia Autorizada (Paulo Betti)

11/10 - 14h - Lendas e Ritmos do Brasil (Mauro Ramos); 20h - Natsu (Mariana Sailormoon)

12/10 - 15h - Pura Traquinagem (Cia. Teatro de Máscaras); 18h - Malabares de David Rojas

Ponta Negra (Avenida Prefeito Arthurzinho Rangel 150)

06/10 - 14h - Dragon o Mágico; 20h - Famigerados (Operários da Arte)

07/10 - 14h - Lendas e Ritmos do Brasil (Mauro Ramos); 20h - Macunaíma (Edmilson Santiago)

08/10 - 16h - Pura Traquinagem (Cia. Teatro de Máscaras); 20h - Olha-te (Cia. Resenha Teatral)

09/10 - 16h - Aprendiz de Mago (Santiago Galassi); 20h - PAGU PRA QUÊ?! (Cia Uchoarte)

10/10 - 14h - Pura Traquinagem (Cia. Teatro de Máscaras); 20h - RESpira (Thiago Piquet)

11/10 - 14h - Contação de Histórias Encantorias do Vento (Yure); 20h - Olha-te (Cia. Resenha Teatral)

12/10 - 15h - Lendas e Ritmos do Brasil (Mauro Ramos); 18h - Dragon o Mágico