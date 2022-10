Sidney Magal em Maricá. - Foto: Katito Carvalho

Publicado 03/10/2022 10:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá comemorou o Dia do Idoso no sábado (01/10), com um show especial do cantor Sidney Magal, no Esporte Clube Maricá, no Centro. Organizado pela Secretaria de Políticas para a Terceira Idade em parceria com a Secretaria de Turismo, a programação contou ainda com apresentações das cantoras da cidade, Moniquinha Angelo e Raquel Fonseca, para alegria do público.

A idosa Euci Lopes, de 80 anos, veio de São Gonçalo para assistir ao show de Sidney Magal e estava ansiosa para cantar suas músicas preferidas: “Gosto muito das músicas Sandra Rosa Madalena e O Meu Sangue Ferve por Você e de tudo que ele canta”, disse.

Já a moradora de Itaipuaçu, Cecília Bastos, de 73 anos, foi assistir ao show vestida de cigana e disse ser apaixonada pelo cantor. “A música que mais gosto é O Meu Sangue Ferve por Você, que ele canta com uma sensualidade que arrepia”, declarou Cecilia.

O secretário de Políticas para Terceira Idade, Tatai do Sacolão, disse que escolheu o show do cantor para celebrar a data pelo artista interagir e falar a língua do público idoso. "Esse show é mais do que merecido porque foram os idosos que construíram a nossa cidade. Nós precisamos preservar a nossa história. Hoje, nesse Dia Internacional do Idoso, a gente traz o Sidney Magal para fazer essa belíssima festa. Tem idosos aqui de todos os lugares de Maricá e fico muito feliz em recebê-los”, destacou o secretário.

Carioca, Sidney Magal contou que já conhecia Maricá. “Eu vivia em várias cidades do lado de cá., como Niterói, Cabo Frio e Arraial do Cabo, então eu conheço bastante essa região e gosto muito e sempre admirei”, disse o cantor que foi a principal atração da festa em comemoração ao Dia do Idoso. “Eu também estou na terceira idade ou na melhor idade e fiquei muito feliz com a reação do público de Maricá. Pensei que as pessoas iam embora, sair correndo por causa do tempo com essa chuvinha, mas ficaram todos graças a Deus e a gente conseguiu levar o show até o final”.

Dia do Idoso

A data, 1º de outubro, foi instituída Dia Internacional do Idoso em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.