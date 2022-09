Mumbuca Transporte. - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2022 12:30 | Atualizado 30/09/2022 12:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Transportes, prossegue com o cadastramento da população em geral no programa Mumbuca Transporte, que vai permitir gratuidade nas vans que circulam no município com benefício de 60 passagens mensais por meio de cartões Riocard.

De acordo com o calendário, quem têm entre 14 e 24 anos deve realizar o procedimento entre os dias 03 e 11 de outubro. Já pessoas com idades entre 6 e 13 anos deverão se cadastrar no período de 13 a 21 de outubro.

O atendimento ao público é realizado nos terminais rodoviários do Centro e de Itaipuaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.