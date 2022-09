Local do acidente em Araçatiba. - Foto: João Patrício

Publicado 29/09/2022 10:39 | Atualizado 29/09/2022 10:41

Maricá - Na noite de ontem (quarta-feira 28) um homem foi eletrocutado no bairro de Araçatiba.

Um poste de energia caiu devido aos fortes ventos com chuva e um curto circuito, um pedestre que passava pelo local foi atingido na hora que o poste caiu, os fios entraram em contato com o corpo do homem que levou uma enorme descarga elétrica e foi eletrocutado.

Gravemente ferido ele foi levado pelos Bombeiros para o hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá.