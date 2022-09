Primeira Etapa do Festart. - Foto: Clarildo Menezes

Primeira Etapa do Festart.Foto: Clarildo Menezes

Publicado 28/09/2022 19:51 | Atualizado 28/09/2022 19:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, reuniu nesta quarta-feira (28/09), na quadra da Escola Municipal João Bezerra, em Divineia, dezenas de alunos para apresentações aos jurados no 3º Festival Estudantil de Artes de Maricá (Festart 2022), que conta com exibições de música e dança entre alunos de escolas das redes pública e privada.

Nesta fase distrital, os espetáculos musicais acontecem até sexta-feira (30/09) em três escolas municipais de cada distrito da cidade: Amanda Pena, em Ponta Negra; João Bezerra, em Zacarias e Mata Atlântica, em Itaipuaçu. Já na fase final participarão os estudantes classificados em primeiro lugar por modalidade/faixa etária na distrital. Ao todo, 216 alunos de 41 escolas das redes de ensino público (municipal e estadual) e privado estão inscritos no festival de música e dança. A premiação será realizada na Festa Literária de Maricá, no dia 23 de outubro.

A gerente do setor de projetos, Neuzânia Casagrande, falou da volta do festival após ficar suspenso por dois anos em razão da pandemia do novo coronavírus. “Depois de tanto tempo, com todos em casa na pandemia, resolvemos trazer as crianças para colocarem para fora essa alegria e energia acumulada. Escola é vida, alegria e estamos muito felizes em retornarmos agora em 2022 de forma presencial”, disse.

A orientadora educacional da escola Caic Elomir José da Silva, em São José do Imbassaí, Dulce Helena Cassimiro, levou as alunas do 5º ano para apresentarem o balé indígena. “Acho importante essa conexão com a cultura, fazer essa dinâmica de socialização com as crianças, a interligação entre as escolas e essa valorização, porque Maricá está sendo a cidade que abraça”, declarou.

Professor de música da rede municipal, Clóvis Anderson expressou emoção ao participar pela segunda do festival de música. “Participamos em 2019 e ficamos em 2º lugar com a apresentação do quinteto na modalidade música. É uma felicidade ver o fruto do seu trabalho e as crianças gostando daquilo. É cultura, aprendizado e sai da rotina das salas de aula. É um prazer muito grande”, afirmou.

Emocionada, Alice Vitória Machado, de 10 anos, homenageou a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado em um acidente de avião, com a música “Todo Mundo vai Sofrer”. “Foi um pouco difícil porque eu amo todas as músicas da Marília Mendonça. No início, eu fiquei nervosa, mas conforme eu fui lembrando que eu tinha ensaiado fui relaxando um pouco”, disse a aluna da Escola Municipal Marcus Vinícius Caetano Santana, no bairro da Amizade, que enalteceu a iniciativa da Prefeitura. “Acho muito bom porque as crianças conseguem aproveitar e demonstrar um talento que está guardado. A Prefeitura de Maricá está de parabéns porque fez um ótimo trabalho”, relatou.

Etapas do festival

O Festival Estudantil reúne uma série de apresentações competitivas divididas em três fases: escolar, distrital e final. Na primeira etapa, realizada em cada unidade de ensino, os estudantes participam de uma seletiva classificatória para a fase distrital, com os primeiros colocados de cada modalidade/faixa etária.

As competições acontecem nas categorias infantil (7 a 10 anos); infanto-juvenil (11 a 13 anos), juvenil (14 a 17 anos) e adulto (acima de 18 anos) nos formatos solo, dupla e grupo/banda de até seis participantes. Já a categoria pré-infantil (5 e 6 anos) fará somente apresentações de dança.

Todos os grupos têm o tempo máximo de cinco minutos para se apresentarem ao vivo diante do público presente. Caso ultrapasse o tempo estipulado, o espetáculo será interrompido e o participante perderá ponto, segundo a avaliação dos jurados.

Os participantes são avaliados por uma comissão julgadora formada por jurados da área musical que analisam dicção, afinação, ritmo, interação com o público, interpretação e performance. As notas atribuídas vão de cinco a dez em cada quesito.