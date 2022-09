Candidato a Deputado Federal Ricardinho Netuno. - Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2022 15:14 | Atualizado 28/09/2022 16:34

Maricá - Em uma bateria de entrevistas com os candidatos a Deputado (a) Federal e Estadual, Ricardinho Netuno falou com exclusividade com a nossa redação com objetivo de fazer com que o eleitor conheça melhor cada candidato, sua história, suas propostas.

Essa entrevista foi realizada no último sábado (23) onde o candidato foi recebido na casa do jornalista Fabiano Medina e falou para o Jornal O DIA e para a Televisão. e segue na íntegra:

Qual a sua profissão candidato?



Ricardinho Netuno: "Advogado, me formei em 2009, passei na OAB inicio de 2010, já são 12 anos de advocacia, tenho alguma experiência trabalhei um pouco na área mais cresci no comércio né, meu pai tinha um restaurante, um bar e restaurante muito conhecido, o Bar do Netuno, cresci trabalhando lá com ele e depois entrei na área de direito onde fui me especializando, depois entrei na política e me aperfeiçoei mais em questões de contratos, licitações, o direito me ajudou muito nisso.



Conta um pouco da sua história na política, quando a política entrou na sua vida?



RN: " Faz um pouco de alusão ao Netuno né, eu ficava lá trabalhando, ajudando meu pai, cresci ali no comércio e as pessoas estavam reclamando muito dos problemas, de falta de iluminação pública de rua esburacada, problema no posto de saúde, e eu ficava escutando aquilo tudo ali todo dia e foi passando a ser aquela rotina e eu querendo ajudar, resolver os problemas. isso tem uns 20, 15 anos atrás, eu queria resolver esses problemas porque não adiantava ficar só ali escutando problema e aí eu comecei a fazer solicitação pra prefeitura, e Itaipuaçu também muito abandonada pelos governos que passavam e faltando representante, não tinha vereador de Itaipuaçu, aí eu virei presidente da associação de moradores, e através dela começamos a movimentar o social, criamos um conselho de associação de moradores, tentamos levar pro executivo as prioridades de cada bairro, mostrando o que que os moradores daquele bairro gostariam que fosse feito, tudo que chegava pra mim eu fazia solicitação pra prefeitura. A gente viu que precisava de força política pra resolver os problemas, não adiantava só fazer solicitação, e não ter voz, aquilo não ser solucionado, então as pessoas que estavam junto comigo começaram a me cobrar isso; porque você não vem como candidato a vereador? Elas perguntam pra mim...



Fale um pouco sobre a sua experiência na gestão pública:



RN: "Eu após perceber que apenas escutar e fazer solicitações a prefeitura não adiantaria, eu tinha que ter voz, aí eu fui candidato em 2012, não ganhei, mais fui muito bem votado, fiquei como suplente, então a gente vu que estava no caminho certo, em 2016 eu fui eleito foi meu 1º mandato, em 2020 fui reeleito com uma votação bem melhor então mostrou que a gente estava no caminho correto. Eu entendo que a principal função do parlamentar é controlar o executivo é fiscalizar, cobrar, para que o prefeito, independente de quem seja ele corrija os excessos, as omissões, os erros que acontecem, o vereador está ali pra isso, tanto pra legislar como pra fiscalizar os atos do prefeito.



Porque você quer ser Deputado Federal ?



RN: " Eu vejo um vazio muito grande na cidade de Maricá, em 2018 o Ex-prefeito Quaquá foi candidato, ficou inelegível, jogou os votos fora, quem votou nele perdeu os votos, a cidade ficou sem Deputado Federal, e é tão importante pro município ter um deputado federal, agora a questão dos royalts, se tivesse um deputado federal lá de no congresso que fosse de Maricá estaria lá brigando pra defender os royalts da cidade. Eu vejo a importância da gente ter um deputado federal, e principalmente reformista, eu sou reformista eu vou propor a reforma do código penal, pra aumentar a tipificação dos crimes, eu como deputado federal vou ter minhas pautas voltadas pra família, defendendo a propriedade privada, a liberdade e a reforma do código penal é importantíssima, vagabundo tem que saber que se ele for preso ele vai mofar na cadeia, só assim a gente vai controlar a violência que vem crescendo.



Alguns problemas recorrentes do nosso estado e do país são: educação, saúde e segurança publica, como Deputado como pretende tratar dessas questões?



RN: "A gente precisa de um batalhão de Polícia Militar, deputado federal tem orçamento né, eu como deputado federal eu consigo trazer o dinheiro lá do ministério pra cidade, pro projeto que a gente precisa. Então como deputado federal a gente pode fazer muito mais do que eu tenho feito como vereador. Trazer verbas destiná-las de fato a educação e a saúde. E fiscalizar. Eu não tenho rabo preso com político nenhum, eu não devo nada a prefeito nenhum, o que eu devo é a população, mantenho o comprometimento de fiscalizar realmente todo o dinheiro público que está sendo destinado para estes municípios, cobrar no ministério da justiça, cobrar na polícia federal. Então eu tento colocar em prática aquilo que eu aprendi que eu estudei pra melhorar a vida da população, eu fiscalizo pra todos até pra quem não tem o mesmo posicionamento político que eu, se governa pro povo, o que eu tô fiscalizando é pra que a gente tenha bons serviços pra todos, como deputado federal eu vou poder fazer muito mais.



Deixe as suas considerações finais para os eleitores:



RN: "Eu quero pedir a confiança o apoio de cada cidadão de bem, patriota que assim como eu cansou da corrupção, porque eu nunca fui político eu sou advogado, comerciante, entrei na política pra fazer a diferença, nesses dois mandatos de vereador que eu exerci, eu aprendi muito, eu me qualifiquei, eu estou preparado pra te representar no congresso nacional. Vamos ganhar essa eleição juntos, ajudar Maricá a sair desse câncer do comunismo que está instalado dentro da cidade e o estado do Rio de Janeiro inteiro, várias prefeituras que precisam ser fiscalizadas, eu me comprometo com cada um de vocês, eu sou Netuno e quero representar você no congresso nacional, um grande abraço e fiquem com Deus!"