A Deputada Zeidan candidata pela 3ª vez a uma vaga na Alerj - Foto: Arquivo MAIS

A Deputada Zeidan candidata pela 3ª vez a uma vaga na AlerjFoto: Arquivo MAIS

Publicado 27/09/2022 11:07 | Atualizado 27/09/2022 11:08

Maricá - Em uma bateria de entrevistas com os candidatos a Deputados (a) Federal e Estadual, a Deputada Estadual Zeidan, candidata a continuar na Alerj, falou com exclusividade com nossa redação com objetivo de fazer com que o eleitor conheça melhor cada candidato, sua história, suas propostas.

Essa entrevista foi realizada na ultima sexta-feira (23) onde a candidata recebeu a nossa equipe em sua residência e falou para o Jornal O DIA e para a Televisão. e segue na íntegra:



Qual a sua profissão candidata?

Deputada Zeidan: "Sou jornalista e psicóloga."



Conta um pouco da sua história na política, quando a política entrou na sua vida?

Zeidan: "Tem história hein...tem uns 40 anos pra sintetizar, eu comecei na baixada fluminense, fui militante da juventude operária católica, nas comunidade eclesiásticas de base nos anos 80, logo em seguida dirigente do partido coordenadora de núcleo do PT, e dirigente do diretório municipal de Nova Iguaçu, logo em seguida no mesmo período eu comecei a militar no movimento de mulheres, fui integrante de um grupo feminista muito famoso aqui no estado do Rio e nacionalmente que foi o grupo Rabo de Saia, então participei do grupo militei ali nessa questão das mulheres durante muitos anos participando de congressos em fim, como delegada em congressos nacionais em movimentos feministas nacionais e também trabalhei no diretório estadual do PT durante 13 anos, e isso me possibilitou conhecer o partido no estado como um todo. No Rio de Janeiro participei de alguns núcleos em fim, aí vim pra Maricá, e aí começou outro ciclo. Em Maricá nós trabalhamos muito na organização partidária no município e aí entrou a questão da minha profissão que me deu a chance de conhecer bem a cidade por dentro, as pessoas, comércios, empresários, a cidade inteira como poucas pessoas conhecem, que foi quando a gente lançou a Revista Maricá Já eu e Quaquá, foi ali por 2000, 2001, formamos a 1ª revista Maricá e eu como jornalista conheci os pequenos empreendedores, os comerciantes, conhecendo a categoria das comerciárias, rodei de Itaipuaçu a Jaconé e a cidade como um todo, conheci a cidade por dentro, todos os bairros, Ponta Negra, São José, tudo, e aí conheci as pessoas, não só os clientes mais também as pessoas da cidade as pessoas que entrevistamos e o amor a cidade só aumentava a cada dia, Maricá não tinha nada, só tinha buraco, era uma visão muito retrógada, o prefeito da época dizia que não faria nada por Itaipuaçu porque quem morava em Itaipuaçu não votava na cidade, eu estranhei muito, um lugar que ainda existia o mando dos coronéis, famílias tradicionais, aquela coisa bem do interior mesmo. E a Revista veio com esse intuito de resgatar a história da cidade porque um povo sem história, sem cultura perde a identidade e não sabe pra que rumo vai. Entrevistamos o povo, as famílias de pescadores, as famílias ajudaram a construir a cidade, também as tradicionais, foi muito marcante.

Fale um pouco sobre a sua experiência na gestão pública:

Zeidan: " Eu sou uma boa articuladora, tenho um carisma na política que faz parte da minha personalidade mesmo eu gosto de dialogar com as pessoas isso tem a ver com as minhas duas profissões jornalista e psicóloga, eu gosto de conversar de ouvir as pessoas, isso foi trazendo uma experiência , fui secretária de governo do ex-prefeito Washington Quaquá, ao lado do Quaquá nos pensamos em todos os principais projetos que deram certo aqui, eu lembro de quando a gente sentou para falar dos ônibus vermelhinhos quando resolvemos colocar de graça pro povo, eu participei conjuntamente com o Quaquá de toda elaboração dos principais projetos de políticas públicas da cidade, além de eu ter sido Secretária de Direitos Humanos eu ajudei a criar as sub-secretarias das mulheres, de religiosidade, da casa da3ª idade...fui eu que fui a mentora a primeira que executou as atividades da casa da 3ª idade, da juventude, em fim, e fui secretária de executivo de governo do Quaquá até me tornar Deputada.



Porque você quer ser Deputada novamente?

Zeidan: "EU quis ser deputada porque a gente já tinha um governo aqui com todos esses projetos que não tinham e não tem em lugar nenhum, ônibus gratuito, moeda social que outras prefeituras hoje começaram a adotar graças ao exemplo de Maricá, o passaporte universitário, a economia solidária...em fim, em quis ser deputada pra ajudar mais nessa relação do governo do estado com a nossa prefeitura e faço isso até hoje, meu último ato antes de me tornar candidata a meses atrás, eu trouxe uma unidade da UERJ pra cá, é um papel da deputada estadual, fazer essa ponte entre o governador e o prefeito Fabiano Horta. Além de eu ser um deputada que articula tudo, trouxe pra cá o projeto do Bairro Seguro, do PROEIS, do Segurança Presente, eu consigo aprovar tudo, tudo que eu faço eu aprovo porque eu tenho boa articulação política eu sei fazer isso não é qualquer deputado que faz. Eu me articulo com todas as forças políticas porque eu trabalho com respeito, mesmo com os Bolsonaristas, eu respeito a democracia e todos me respeitam por conta disso. Quero continuar a ser Deputada para continuar ajudando nosso prefeito Fabiano Horta.





Alguns problemas recorrentes do nosso estado e do país são: educação, saúde e segurança publica, como Deputado o que a sra já fez e como pretende tratar dessas questões?

Zeidan: "Ainda tem o transporte público, eu sou a única deputada que defende o transporte público gratuito pro estado e estou trabalhando nisso. Na segurança pública eu tenho uma visão um pouco diferenciada, segurança pública a gente trabalha com projeto de inclusão social e valorização dos nossos profissionais de segurança, não é armando o povo, eu luto desde 2015 por um Batalhão de Polícia Militar em Maricá. Os programas eu trouxe, o PROEIS, Segurança Presente, Bairro Seguro, temos que valorizar a Polícia. Educação é a juventude que tem que estar na escola de tempo integral, tirar a juventude da marginalidade. Facilitar a juventude a ter acesso a esporte, cultura e educação. Saúde nós na pandemia fizemos muitas indicações e projetos de leis que viraram leis logo em seguida pro atendimento em saúde pública pro estado do Rio de Janeiro. Agora a gente depende do executivo, em Maricá temos o hospital municipal Cheguevara que Quaquá quando prefeito começou e foi referência na pandemia, o que eu luto hoje é atenção da questão da saúde da mulher, da maternidade e da criança. Tô numa luta pra voltar o hospital da mãe em São Gonçalo que está lá o esboço largado lá. Aqui em Maricá quero construir um hospital maternidade é o meu sonho que atenda a mulher e criança, Hospital obstétrico mas que vai estar atendendo a mulher e as crianças, isso é uma luta minha.





Deixe as suas considerações finais para os eleitores:

Zeidan: " Eu em todo lugar que eu vou no estado e em aqui em Maricá, essa eleição é a eleição mais importante depois da ditadura militar...o país está dividido e esse processo eleitoral vai ser o processo em que nós vamos decidir nosso futuro, essa eleição que vai determinar se vai ter pão na nossa mesa, se vai ter emprego pro nosso povo, pra nossas mulheres, se vai ter políticas públicas de fato, tanto no estado quanto na união aqui pra nossa população, eu peço voto pra você mulher, porque eu sou mulher, e sei das dificuldades e das necessidades que a gente tem em todos os setores, seja transporte, saúde, educação e digo aqui pra maricá que o voto é secreto, essa relação é só da gente com a urna, só Deus sabe em quem a gente vai votar e o voto é arma mais poderosa que a gente tem pra mudar nossa realidade é pra isso que eu sou Deputada, pra fazer política pra melhorar e mudar a vida das nossa famílias e do nosso povo."