Acidente entre caminhão e ônibus vermelinho. - Foto: Pedro Ferrer

Acidente entre caminhão e ônibus vermelinho.Foto: Pedro Ferrer

Publicado 26/09/2022 12:54 | Atualizado 26/09/2022 12:57

Na manhã desta segunda-feira (26) por volta das 11:30 da manhã, um caminhão que vinha de Maricá bateu em um carro na rodovia. Perdendo o controle, acabou atravessando a pista colidindo de frente com um Ônibus Vermelinho.

O filho do motorista do caminhão foi levado ao hospital municipal e está fora de perigo. O motorista permaneceu lá e recebeu orientações da Polícia Rodoviária Federal que esteve no local para apurar o acidente.

Haviam 7 passageiros além do motorista dentro do Ônibus. Ninguém que estava no interior do Ônibus Vermelinho se feriu.