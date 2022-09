Veado flagrado na antiga Estrada do Boqueirão. - Foto: Carlos Alberto

Veado flagrado na antiga Estrada do Boqueirão.Foto: Carlos Alberto

Publicado 24/09/2022 18:01 | Atualizado 24/09/2022 19:00

Maricá - Na tarde deste sábado (24), um veado foi avistado na antiga Estrada do Boqueirão, na Avenida Prefeito Ivan Mundin em Maricá.

O animal foi flagrado por volta das 14:30h. Todos os veículos que passavam pelo local puderam avistar o animal. Ao se aproximarem do animal, ele se assustou e correu fugindo. Ele foi parar no quintal de uma casa. O dono acionou as autoridades locais que resgataram o animal que será solto em outro local.

Desconfiava-se que o animal pertencia a uma fazenda das proximidades porém ninguém se apresentou como dono do animal ou com a licença para criação do mesmo.