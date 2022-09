Ambulância da SAMU. - Foto: Carlos Alberto

Ambulância da SAMU.Foto: Carlos Alberto

Publicado 22/09/2022 13:40 | Atualizado 22/09/2022 13:45

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (22), um homem se feriu após cair da laje, no Parque da Cidade em Maricá.

Segundo informado, o home caiu da laje após se desequilibrar enquanto realizava um trabalho. Na queda ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo.

A equipe do SAMU foi acionada e seguiu até o local para socorrer a vítima. No local, o homem recebeu os primeiros socorros e depois, encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade.



O estado de saúde do homem não foi divulgado.