Quinto Seminário Empresarial. - Foto: Leonardo Fonseca

Quinto Seminário Empresarial.Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 21/09/2022 16:52 | Atualizado 21/09/2022 17:08

Maricá - Com a construção de um hotel, que terá 166 apartamentos, próximo a orla de Araçatiba, e a execução do projeto “Hospedar Maestria”, que oferecerá linhas de crédito para donos de pousadas promover melhorias nas acomodações, a previsão é de que o Turismo em Maricá dê um salto de qualidade nos próximos anos. A projeção foi feita por agentes do setor durante a 5ª edição do Seminário Empresarial de Turismo de Maricá, realizado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), em parceria com as secretarias de Turismo, de Trabalho e de Promoções e Projetos Especiais, na última terça-feira (20/09).

O evento foi dividido em seis painéis, onde foram debatidos temas como o fomento ao turismo gastronômico, o desenvolvimento econômico, projetos especiais como o “Vem Viver Maricá”, que incentiva o turismo rural, o calendário oficial de eventos, além dos avanços do setor de hotelaria da cidade e outros assuntos. O novo Hotel de Maricá com 166 apartamentos, restaurante e um auditório para 250 lugares será construído numa área ao lado do Aeroporto de Maricá, em Araçatiba, e tem previsão para ser inaugurado em 2024. Já o projeto “Hospedar Maestria” vai oferecer linhas de crédito para que donos de pousadas possam fazer melhorias nas acomodações por meio de ampliações e reformas nos estabelecimentos. As duas propostas são apontadas por agentes do setor como indutoras do salto de qualidade na hospedagem em Maricá. Presidente da Codemar, Olavo Noleto considera fundamental o encontro com empresários para a execução destas propostas.

"Esse evento chega a sua quinta edição apresentando os projetos da Prefeitura de Maricá e da Codemar, mas também promove uma pactuação do setor, dos projetos conjuntos, com metas. Nós temos a responsabilidade de construir a economia do futuro. E o turismo é um eixo importantíssimo e estratégico para essa missão de Maricá. Aqui os empresários e proprietários de estabelecimentos não só têm informação como participam de um grande pacto do setor de turismo com a Prefeitura, a secretaria de Promoção de Projetos Especiais, a Codemar e os órgãos que se envolvem nessa macro agenda. É uma construção coletiva da nova economia de Maricá", afirma Noleto.

Fortalecimento de novas ações

Para o secretário de Promoções e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, as discussões promovidas durante os painéis do seminário contribuem para a criação do perfil turístico que está sendo desenvolvido em Maricá. “O evento é um dos pilares do projeto ‘Maricá 2030’, que já surte seus efeitos. Quem chega à cidade encontra organização das informações sobre os eventos e os roteiros turísticos, que são segmentados. Nada disso existia quando iniciamos essa sequência de eventos para troca de ideias com o empresariado”, lembra Almeida.

A avaliação dos empresários sobre o atual cenário do turismo em Maricá durante o seminário vai orientar as próximas políticas para o fomento do setor. O presidente da Associação Comercial de Maricá (ACM), Delfim Moreira, elogiou a realização periódica do encontro e ressaltou a importância da Codemar para o avanço econômico do turismo na cidade.

"Antes, diziam que a nossa cidade era turística, mas não era, era uma cidade com atrativos turísticos. Hoje, sim, é uma cidade turística porque tem um projeto, uma política organizada de fomento ao turismo. E o trabalho da Codemar é fundamental para fazer isso acontecer, para tornar realidade muitas das ideias e propostas que sabemos que podem dar certo, porque conhecemos Maricá", diz Moreira.

O 5º Seminário Empresarial de Turismo de Maricá aconteceu no Espaço de Eventos M&R Premium, no Condado, com seis painéis que apresentaram um balanço atualizado das ações desenvolvidas na cidade, feitos por autoridades e associações empresariais sobre temas ligados à gastronomia, hotelaria, cultura, esportes e meio ambiente.