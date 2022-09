Casas interditadas após uma ter desabado nas proximidades. - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 21/09/2022 14:25 | Atualizado 21/09/2022 14:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil foi acionada, por volta das 21h de terça-feira (20/09), após o desabamento de uma casa na Avenida Beira Rio, no Centro. A casa já havia sido interditada preventivamente pela Defesa Civil e a família encaminhada para outro local devido ao risco constatado. O imóvel estava desocupado e ninguém ficou ferido. Em vistoria no local na noite de ontem, os engenheiros interditaram outras seis casas próximas devido ao risco iminente na estrutura, após o abalo provocado pelo desabamento da casa.

A equipe da Defesa Civil atuou no local até o início da madrugada desta quarta-feira (21) e a rua também precisou ser interditada para o trânsito de veículos e de pedestres, por medida de segurança. Dos 13 moradores afetados, todos buscaram abrigo na casa de parentes e não precisaram ser encaminhados para abrigo da Prefeitura. A equipe técnica da Defesa Civil retorna ao local nesta quarta-feira para fazer nova avaliação nos imóveis. A via permanece totalmente interditada e agentes da Guarda Municipal também atuam no local para orientar os moradores.