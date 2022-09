Legenda da foto: Parede da casa no momento que rachou e desmoronou - Foto: Reprodução

Legenda da foto: Parede da casa no momento que rachou e desmoronouFoto: Reprodução

Publicado 21/09/2022 10:32 | Atualizado 21/09/2022 10:33

Maricá - De acordo com moradores do bairro das Pedreiras, houve um grande barulho no local da residência interditada por risco de desabamento. Minutos após este barulho, a casa não resistiu e colapsou.

Devido fortes chuvas e enchentes na região que ocorreram no mês de abril deste ano, a Defesa Civil já havia interditado a residência para proteção dos próprios moradores.

Além desta casa, mais quatro estão interditadas e com risco de desabamento também, deixando vários moradores no local preocupados.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local do desabamento e acompanha a casa.