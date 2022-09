Campeonato 29º Campeonato Maricaense de Karatê. - Foto: Divugação

Publicado 21/09/2022 09:14 | Atualizado 21/09/2022 09:16

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, seis atletas do Maricá Esporte Competições conquistaram nove medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e cinco de bronze no 29° Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no último fim de semana (dias 17 e 18/09). A equipe foi acompanhada pelos técnicos Gilmar de Paula e Ana Carolina Alves, da Secretaria de Esporte e Lazer.

“É uma felicidade enorme ver esses atletas conquistando cada vez mais espaço no cenário esportivo nacional. O projeto Maricá Esporte Competições tem cumprido seu objetivo que é dar suporte para que o nome da nossa cidade esteja sempre nos pódios Brasil afora”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

Para o bicampeão brasileiro de Karatê Interestilos, Leonardo Militão, esse título mostra muita dedicação. “Ir a um campeonato grande como um brasileiro representando Maricá é muito especial. Essa participação tem um peso que fez eu me esforçar a cada segundo da competição para voltar com a medalha de campeão. Não foi algo fácil de conseguir, mas por conta de todas as pessoas que estão envolvidas e que me ajudaram nessa conquista consegui ser bicampeão brasileiro, que veio com muita dedicação nos treinos e me esforçando cada vez mais para melhorar”, disse Leonardo.

Resultados dos atletas na competição

Leonardo Militão - campeão na modalidade kumite (luta)

João Francisco Bicalho – vice-campeão na modalidade Kata e Kumite (luta)

Sergio Figueiredo – vice-campeão modalidade kata e Vice campeão no kumite

Yasmin Moreira - bronze na modalidade kumite

Fabrício Octávio Rollin - 5° Lugar na modalidade kata

Beatriz Gomes - bronze na modalidade Kata e bronze na modalidade kata por equipe

Giovany Bicalho -7° na modalidade kata