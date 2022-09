Super dia D de vacinação. - Foto: Divulgação

Super dia D de vacinação.Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2022 14:12 | Atualizado 20/09/2022 14:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (24/09), das 9h às 16h, o Super Dia “D” de vacinação, aplicando vacinas incluídas na Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes, e doses contra a Covid-19 e a Influenza (gripe) para os seus respectivos públicos alvos. O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal da cidade, alcançando principalmente as pessoas que têm dificuldades de comparecer aos locais de vacinação durante a semana.

Durante o Super Dia “D”, todas as Unidades de Saúde da Família (USF) estarão atualizando a caderneta da população com menos de 15 anos, disponibilizando 18 tipos de imunizantes, que protegem contra doenças como Poliomielite (paralisia infantil), Tuberculose, Meningite, Sarampo, Catapora, entre outras. Todas as USF também aplicarão a dose anual contra a Influenza — voltada às pessoas a partir de seis meses de idade. Além disso, crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos poderão se vacinar contra a Covid-19 em polos específicos para cada público.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância de o município integrar diversas campanhas de vacinação no Dia “D”, incentivando as famílias a irem juntas regularizar a situação vacinal.

“O Super Dia D é uma maneira de aumentarmos a cobertura vacinal na cidade em diversas frentes, disponibilizando as vacinas para toda a população. Com isso, as famílias podem se reunir e comparecer aos polos para receberem as vacinas disponíveis de acordo com a faixa etária, compartilhando um momento essencial de proteção e incentivo à vida. Pedimos que os maricaenses se conscientizem e aproveitem a chance de regularizarem a vacinação no sábado”, ressaltou.

Vacinação contra a Covid-19 para todos os grupos no sábado

A população com 18 anos ou mais deve receber a segunda dose de reforço (quarta dose), com intervalo de pelo menos quatro meses do primeiro reforço. Os adolescentes de 12 a 17 anos já podem receber o primeiro reforço e as crianças de 3 a 11 anos podem receber duas doses do imunizante. Aqueles que não receberam alguma das doses anteriores também podem atualizar a vacinação durante o Dia “D”.

As crianças irão receber a dose contra a Covid-19 nas USF Central, Bambuí, Inoã 1, Inoã 2, Barroco, São José 1, Carlos Marighella (MCMV de Itaipuaçu) e Santa Rita. A vacinação dos adolescentes, adultos e idosos acontece nas USF Chácara de Inoã, Jardim Atlântico, Marinelândia, Espraiado, São José II, Retiro, Santa Paula, Ubatiba, Ponta Grossa e na Unidade Móvel de Saúde, que funciona na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Locais de vacinação no Dia “D”

Multivacinação de menores de 15 anos e vacinação contra a Influenza:

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

– USF Bairro da Amizade: Rua 53, Lt 31, Qd 91.

– USF Bambuí: Av. do Contorno, s/n.

– USF Barra: Rua 04, Lt 03, Qd 0, Barra de Maricá.

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/nº.

– USF Guaratiba: Est. Beira da Lagoa, s/nº.

– USF Inoã I: Rua Caio Figueiredo, s/nº (Travessa CIEP).

– USF Inoã II: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO).

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº

– USF Marinelândia: Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.

– USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº.

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº.

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/nº.

– USF Recanto: Rua Dirceu Fernandes Pinto, 215.

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/nº.

– USF Ubatiba: Av. Niterói, s/nº.

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.

– USF São José I: Rua Isaac Lannes da Silva, s/nº.

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

– USF Santa Rita: Rua Antônio Marques Mathias, s/nº.

– USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/nº.

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº.

– USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo): Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo.

Vacinação contra a Covid-19

Crianças de 3 a 11 anos:

- USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

- USF Bambuí: Av. do Contorno, s/n.

- USF Inoã 1: Rua Caio Figueiredo, s/nº (Travessa CIEP).

- USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO).

- USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

- USF São José 1: Rua Isaac Lannes da Silva, s/nº.

- USF Carlos Marighella (MCMV de Itaipuaçu): Rua Áustria, s/nº.

- USF Santa Rita: Rua Antônio Marques Mathias, s/n, Itaipuaçu.

Adolescentes, adultos e idosos:

- Unidade Móvel de Saúde: Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

- USF Marinelândia: Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.

- USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.

- USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

- USF Espraiado: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

- USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/nº.

- USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/nº.

- USF Ubatiba: Av. Niterói, s/nº.

- USF Retiro: Estrada do Retiro, s/nº.

- USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº.