Conscientização: Semana Nacional do Trânsito.Foto: Elsson Campos

Publicado 19/09/2022 16:43 | Atualizado 19/09/2022 16:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá deu início, nesta segunda-feira (19/09), às ações da Semana Nacional do Trânsito com a montagem de uma minicidade para ensinar regras de trânsito para crianças, em Itaipuaçu, e uma blitz educativa para alertar motoristas, no Centro. Os eventos foram planejados para conscientizar a população a respeito das medidas que devem ser adotadas para um trânsito mais seguro e acontecem até domingo (25/09).

A minicidade, instalada no estacionamento da Subprefeitura de Itaipuaçu, foi um sucesso entre os pequenos, que utilizaram um pequeno triciclo em pista que conta com semáforos e placas de sinalização. As atividades foram feitas para estimular a adoção de comportamentos e atitudes prudentes em relação ao trânsito, tanto do ponto de vista do motorista quanto do passageiro. A estimativa é que três mil crianças, entre 5 e 12 anos, passem pelo local até a próxima sexta-feira (23/09). A ação é fruto de parceria entre a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Secretaria de Educação e Empresa Pública de Transportes (EPT).

O secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, ressaltou que a ação tem foco principal no aprendizado e na formação de cidadãos mais conscientes. “Aqui, as crianças aprendem sobre sinalização viária e regras de convivência no trânsito. Algumas ações elas só usarão quando ficarem mais velhas, mas elas já têm um papel muito importante de orientação de pais e responsáveis sobre a importância do cinto de segurança, de não falar ao celular enquanto dirigem, da travessia na faixa de pedestre, do respeito ao semáforo, entre outros. Ou seja, a criança se informa e se conscientiza, sabendo que todos têm um papel fundamental no trânsito”, disse.

Naldia Macedo, professora da Casa da Criança de Inoã, falou sobre a importância de ensinar regras e deveres no trânsito aos alunos. “É desde criança que se ensina e se aprende. O trânsito está cada vez mais difícil e, por isso, precisamos conscientizá-los para que a gente tenha um futuro melhor”, destacou.

No sábado (24/09) e no domingo (25/09), a partir das 9h, a minicidade estará disponível para visitação de todos os moradores da cidade na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Ao lado dela, serão montadas quatro tendas de apoio, onde acontecerão atividades lúdicas de trânsito. A Secretaria de Cultura vai marcar presença com show de mágicos, animadores e contadores de história para os pequenos.

Blitz Educativa

Ainda na segunda-feira (20/09), uma blitz educativa foi realizada na Rua Abreu Rangel, no Centro da Cidade, em ação conjunta da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, da Guarda Municipal e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Os agentes chamaram a atenção para o alto índice de mortes no trânsito.

A cada abordagem, os motoristas e motociclistas eram aconselhados a utilizar o cinto de segurança e o capacete. Os agentes também orientavam sobre o uso correto das cadeirinhas no transporte de crianças. A novidade desta ação foi o uso de um equipamento, em formato de óculos, que simulava uma situação de embriaguez do motorista.

O servidor público Luiz Bernardo Cardim, de 22 anos, experimentou a peça e constatou a dificuldade de dirigir alcoolizado. “A sensação é bem estranha, mas deu para ver que a pessoa fica sem nenhuma condição de dirigir quando bebe. É melhor ir de vermelhinho ou pedir um carro de aplicativo para voltar para casa”, ressaltou.