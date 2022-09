Feira de Adoção de Cães e Gatos em Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Feira de Adoção de Cães e Gatos em MaricáFoto: Anselmo Mourão

Publicado 19/09/2022 10:08 | Atualizado 19/09/2022 10:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realizou neste domingo (18/09), no Boulevard, no Centro, uma campanha de doação de animais que deu um novo lar a 11 cães e nove gatos. O evento, que acontece sempre no terceiro domingo de cada mês, disponibiliza para adoção animais, filhotes e adultos, que são resgatados das ruas, numa parceria com o shopping e com protetores de animais do município.

Responsável pela feira de adoção, Débora Maciel, da Coordenadoria de Proteção Animal, falou sobre a importância de retornar com o evento.

“Hoje, 20 animais ganharam a oportunidade de ter um novo lar. A adoção é um ato de amor e a feira foi mais uma vez um sucesso”, destacou.

Um dos adotantes, que levou um gatinho para casa,foi o estudante Juan Ricardo Pereira, que já estava à espera do animal há bastante tempo.

“O dia de hoje representa a realização de um sonho. Estou pedindo um gato há aproximadamente cinco anos. Sempre assisto vídeos de gatos para amolecer o coração e, agora, consegui o Lucky”, disse.

Apaixonada por animais, a esteticista Emanuele Terra, também levou uma gatinha para casa e disse que ela fará companhia aos outros animais que têm em casa.

“Tenho cinco cães e um gatinho e sou apaixonada por animais. Estou levando a gatinha, que já foi batizada pela minha filha de Lorelai, para fazer companhia ao outro”, contou.

Como participar da feira e levar animais para adoção

Para participar da feira e levar animais para adoção, o interessado precisa fazer contato pelo WhatsApp (21) 99546-0334 e responder a alguns critérios para que o animal participe do programa. A iniciativa acontece todo terceiro domingo de cada mês no estacionamento do Boulevard Maricá.